Il punto sulla 18 giornata di serie D

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok il San Donato (44 punti) che passa 2-0 sul terreno dell’ Unipomezia (16) in rete Noccioli e Borghi.

Il Poggibonsi (40) espugna 1-0 Cannara (17) in gol Regoli con una perla nella ripresa.

Termina 1-1 la gara Tra il Cascina (14) e il Follonica Gavorrano (33) Fontana porta avanti gli ospiti, Remorini sigla il pareggio.

Lornano (30) Tiferno Lercfhi (25) termina 1-1 Gorini porta avanti gli ospiti,Corsi sigla il pareggio.

Il Trestina (28) batte 2-0 l’ Arezzo (29) in rete Gramaccia e Morlandi

Con una rete di Santelmo lo Scandicci (22) supera 1-0 la Pianese (24).



Con una partita al cardiopalma la Flaminia (24) batte 3-2 la Pro Livorno (9), e conquista 3 punti importanti in ottica salvezza. Al 36’ i rossoblù si portano avanti con Sirbu, che3 di destro mira al secondo palo e batte l’ estremo difensore ospite. La ripresa vede i toscani prima pareggiare al 27’ con Canessa, mentre al 38’ Rossi di sinitro porta avanti gli ospiti, al 45’ Sirbu trova il pareggio con un tiro in cui Blundo non è impeccabile, e al 50’ Sciamanna su calcio di rigore trova il 3-2.

Montespaccato (22) Foligno (16) rinviata

Rieti (13) Sangiovannese (21) rinviata.