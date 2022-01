Domus Mulieris corsara a Frascati

NewTuscia – VITERBO – Secondo successo consecutivo per le ragazze della Domus Mulieris Viterbo, impegnate nel campionato di serie B di basket.

Quattro giorni dopo aver superato in casa la quotata Magnolia Campobasso, il quintetto di coach Carlo Scaramuccia si è ripetuto andandosi a prendere due punti importanti in casa del Basket Frascati, formazione ancora ferma a quota zero nel girone ma decisa a vendere cara la pelle e a prepararsi nel migliore dei modi per la seconda fase.

Il risultato finale (65-48 per le gialloblù) non rende in pieno l’idea di una partita che è stata molto combattuta, facendo registrare una continua alternanza nel punteggio e il tentativo delle padrone di casa di resistere fino all’ultimo. L’avvio di gara è stato molto simile a quello del match di andata, con Frascati in grado di creare problemi alla difesa gialloblù e la Domus Mulieris un po’ affaticata dalle tre partite in una settimana.

Chiuso in svantaggio il primo periodo (13-11), le viterbesi hanno cambiato marcia nel secondo parziale, grazie soprattutto alla difesa che ha bloccato ogni tentativo del team di casa. In attacco, invece, sono state principalmente Scordino e le sorelle Vatcheva a spingere in avanti la Domus Mulieris, capace di confezionare un break di 17-9 e di rientrare negli spogliatoi con un vantaggio di 6 punti.

Come già il primo quarto, anche il terzo ha visto il gruppo di coach Scaramuccia partire a rilento, complici anche i problemi di falli di alcune giocatrici: Frascati ha ritrovato coraggio e fiducia e si è affacciato ai dieci minuti finali con due punti di margine (39-37). Nel momento più difficile è però arrivata una grande reazione della Domus Mulieris che ha subito effettuato il sorpasso e non si è più voltata indietro, scavando in pochi minuti un divario diventato incolmabile per Frascati fino alla sirena conclusiva che ha sancito il 65-48 per Grassia e socie.

Questo il tabellino della Domus Mulieris:Sacco, Bonucci, Scordino 20, Valtcheva D. 16, Tarroni, Venanzi, Taurchini 2, Grassia 5, Firrito 2, Pasquali, Bertollini 7, Valtcheva J. 13 All. Scaramuccia

Prossimo impegno per le viterbesi è la gara casalinga di sabato prossimo contro la Pink Terni, valida per l’ultimo turno di ritorno della prima fase. A seguire dovranno essere recuperati i match contro Bull Latina e Virtus Aprilia.