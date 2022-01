Un Pescara cinico affonda la Viterbese al Rocchi, finisce 3-1 per gli abruzzesi

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese perde in casa 3-1 al Rocchi contro un Pescara molto cinico, che ha sfruttato le amnesie difensive della Viterbese, dove Ferrari D’Ursi e Rauti hanno fatto la differenza in attacco. Nella ripresa, grazie l’innesto di Calcagni e Polidori, la Viterbese è cresciuta molto, accorciando le distanze con Volpicelli su punizione, e colpendo una clamorosa traversa con Calcagni. Ma il forcing finale è stato vano. Ora la situazione si fa difficile, la Viterbese deve giocare in trasferta sul campo dell’Imolese, una gara difficile; uno scontro diretto in chiave salvezza. Nel post partita in sala stampa la soddisfazione in casa Pescarese per il successo ottenuto era tanta, di umore opposto Mr.Francesco Punzi, che ha evidenziato la grande caratura tecnica dell’avversario che ha sfruttato al meglio ogni occasione da rete.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Fumagalli, Martinelli, Urso, Iuliano, Volpicelli, Adopo, D’Ambrosio, Bianchimano, Semanzato, Alberico, Megelaitis

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Bisogno, Polito, Ricci, Simonelli, Murilo, D’uffizi, Aromatario, Polidori, Calcagni, Natale, Marenco, Maffei

PESCARA: Sorrentino, Rasi, Illanes, D’Ursi, Memushaj, Ferrari, Zappella, Rauti, Pompetti, Veroli,Ingrosso

A disposizione di Mr. Gaetano Auteri: Iacobucci, Diambo, Nzita, Blanuta, Ierardi Clemenza

Arbitro: Enrico Maggio della Sezione di Lodi

Assistenti: Riccardo Pintaudi ddella Sezione di Pesaro e Fabrizio Giorgi della Sezione di Legnano

Quarto Uomo: Paolo Bitonti della Sezione di Bologna

Note: Pomeriggio con temperatura primaverile e giornata soleggiata, terreno in buone condizioni in curva uno striscione dedicato al giovane tifoso Federico tifoso della Viterbese recentemente scomparso a soli 24 anni da segnalare una folta rappresentanza ospite in curva. Presente in Tribuna il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Parte subito forte il Pescara pressando i gialloblù nella propria metà campo.

Al 3° la Viterbese si rende viva in attacco con una conclusione debole di Iuliano rasoterra, parato senza difficoltà dal portiere del Pescara Sorrentino.

Al 5° prima conclusione per il Pescara con D’Ursi che finisce alta sopra la traversa della porta difesa dal portiere gialloblù Fumagalli.

Al 9° corner per il Pescara, senza esito. La difesa gialloblù libera calcio in d’angolo. Il pallone viene scodellato in area gialloblù, ma la difesa dei padroni di casa. Libera, la palla giunge sui piedi di D’Ursi che conclude forte, ma centrale parato dal portiere Fumagalli della Viterbese.

Al 15° parata del portiere della Viterbese Fumagalli su colpo di testa di Ferrari del Pescara.

Al 18°ancora Fumagalli che blocca uln palla vagante in area di rigore della Viterbese.

La Viterbese ora pressa maggiormente a centrocampo.

Al 22° calcio d’angolo per il Pescara, senza esito il pallone va sul fondo.

Al 24° vengono ammoniti Bianchimano della Viterbese e Pompetti per reciproche scorrettezze.

Al 27° Pescara in vantaggio con Ferrari che, servito da Rasi in area di rigore della Viterbese, con un piatto che non ha lasciato scampo a Fumagalli tira in rete.

Al 30° corner per la Viterbese, il pallone viene scodellato in area del Pescara, mischia in area e la difesa libera con affanno.

Al 33° il Pescara raddoppia con D’Ursi che dal limite dell’area trova una conclusione a giro all’angolo alto sinistro della porta, difesa dal portiere Fumagalli che nulla può.

Al 38° conclusione di Adopo della Viterbese parata dal portiere del Pescara.

Al 40° indecisione grave della difesa della Viterbese con Rauti che si trova una palla tutto solo in area di rigore della Viterbese e con una conclusione precisa mette in rete all’angolo destro della porta gialloblù con il portiere Fumagalli proteso invano.

Al 42° Viterbese vicina al 3-1 con Bianchimano che servito in area di rigore del Pescara e da buona posizione manda di pochissimo fuori dai pali.

Al 44° Pescara vicino al 4-0 con D’ursi che di testa sfiora l’incrocio dei pali, con il portiere Fumagalli ormai fuori causa.

Il primo tempo finisce 3-0 pe ril Pescara grazie alle reti di Ferrari D’Ursi, Rauti.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Tre cambi per la Viterbese: esce Alberico per Calcagni, Semenzato per Ricci e Polidori al posto Megelaitis.

Al 2° corner per la Viterbese, ma la difesa libera.

Al 3° La Viterbese vicina al 3-1 con Bianchimano che di testa impegna il portiere Sorrentino, che ha fatto un miracolo.

Al 5° viene ammonito Ricci della Viterbese per gioco falloso.

Al 6° tiro di Ferrari che viene rimpallato da un difensore della Viterbese.

Al 15° cambio nel Pescara: esce Mumashaj; al suo posto entra Dambo.

Al 22° il Pescara effettua un doppio cambio: escono Rauti e Ferrari per Delle Monache e Blanuta.

Al 24° parata del portiere Fumagalli in due tempi su un tiro dalla distanza di Pompetti del Pescara.

Al 25° al Viterbese accorcia le distanze con Volpicelli con una grande punizione all’incrocio dei pali.

Al 26° Rasi viene ammonito per gioco falloso.

Al 27° Viterbese vicina al 3-2 con Bianchimano, ma il suo tiro esce di poco fuori.

Al 28° doppio cambio nel Pescara: esce Ierardi e Clemenza al posto di Rasi e D’Ursi.

Al 30° tiro di Diambo del Pescara che viene deviato da un difensore della Viterbese; il pallone finisce in angolo. Il calcio d’angolo per gli adriatici finisce senza esito.

Al 33° traversa di Calcagni per la Viterbese con il portiere del Pescara Sorrentino.

Al 34° cambio nella Viterbese: esce Bianchimano; al suo posto entra Simonelli.

Al 35° calcio d’angolo per la Viterbese, ma la difesa del Pescara allontana la minaccia.

Al 36° palo clamoroso del Pescara con Clemenza su azione di contropiede, il palo salva Fumagalli.

Al 38° viene ammonito il portiere Sorrentino del Pescara per perdita di tempo.

Al 40° viene ammonito Delle Monache del Pescara per un brutto fallo a centrocampo.

Al 42° tiro di Volpicelli che va sull’esterno della rete dando l’illusione del goal.

Al 43° viene ammonito Iuliano della Viterbese per gioco falloso.

La partita finisce 3-1 per il Pescara ed ora è ultima in classifica, ora da sola.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-PESCARA 1-3

IMOLESE-TERAMO 1-0

MONTEVARCHI-PONTEDERA

CESENA-OLBIA 3-0

REGGIANA-SIENA 1-0

PISTOIESE-VJS PESARO 0-1

MONTEVARCHI-PONTEDERA 0-0

GUBBIO-GROSSETO 0-0

FERMANA-CARRARESE 0-0

LUCCHESE-ANCONA-MATELICA 2-2

VIRTUS ENTELLA-MODENA 0-2

CLASSIFICA

REEGIANA 54

MODENA 54

CESENA 43

PESCARA 38

VIRTUS ENTELLA 36

ANCONA MATELICA 36

GUBBIO 30

VJS PESARO 30

OLBIA 28

CARRARESE 28

LUCCHESE 27

PONTEDERA 25

SIENA 24

IMOLESE 23 (-2)

FERMANA 22

TERAMO 22

MONTEVARCHI 22

PISTOIESE 16

GROSSETO 16

VITERBESE 15