Serie D/F: Sambenedettese-Trastevere 0-0

NewTuscia – LAZIO / Il match

Primo punto nel 2022 per il Trastevere, che esce indenne dal Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e ottiene un pareggio nella prima giornata di ritorno del girone F. Mazza deve fare i conti con le assenze importanti di Massimo in mezzo al campo e Monni in avanti ma gli amaranto scendono in campo con buon piglio e giocano a viso aperto. Ne scaturisce una gara vivace fin dalle prime battute, con la Samb che al 5′ si rende pericolosa con Cardella, il cui tiro dal cuore dell’area di rigore termina alto. La risposta trasteverina è affidata al destro di Crescenzo, bloccato centralmente dal portiere, poi salgono in cattedra i padroni di casa: Semprini, al 18′, è costretto a rimediare all’errato disimpegno di Tarantino e ad anticipare Cardella fuori dall’area. L’ex attaccante del Ladispoli ci prova senza successo dal limite al 25′ mentre tra il 32′ e il 34′ è Di Domenicantonio a rendersi protagonista, prima confezionando l’azione che porta al cross di Lulli sciupato da due passi da Peroni, poi con un destro dal limite alto. Più preciso Lorenzoni al 36′, ma il suo tiro viene sventato in corner da Semprini. Nel finale di frazione si riaffaccia pericolosamente in avanti il Trastevere, vicinissimo al gol al 39′ con Proia, che si inserisce alle spalle della difesa dopo una rapida combinazione al limite dell’area ma si fa ipnotizzare da Knoflach al momento della conclusione. La ripresa si gioca ancora su ritmi elevati e si apre con il nuovo capitolo della sfida tra Proia e Knoflach. Il centrocampista, al 53′, cerca l’eurogol con un pallonetto dalla lunga distanza ma l’estremo difensore riesce a recuperare la posizione e a respingere in corner. Trastevere ancora pericoloso al 66′ con Macrì, servito da Lapenna al limite dell’area piccola, che si vede ribattere il tiro dal portiere. Al 71′ Lapenna si mette in proprio e costringe Knoflach alla respinta sul suo destro dai 25 metri mentre al 77′ è Semprini a compiere un’altra uscita provvidenziale per anticipare Cardella servito dalla trequarti. L’ultimo brivido all’82’, quando Fall fa la sponda spalle alla porta per l’accorrente Lisi, il cui tracciante dal limite sfiora il palo alla sinistra di Semprini.

SAMBENEDETTESE-TRASTEVERE 0-0

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Di Domenicantonio (19’st Fall), Lorenzoni (24’st Amoruso), Tomas, Lisi (42’st Zanazzi), Peroni (19’st Alboni), Frulla. A disp. Abbrandini, Zgrablic, Isacco, Casella, Fabretti. All. Alfonsi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Sannipoli, Tarantino, Lo Porto, Lapenna, Crescenzo, Macrì, Corsetti (25’st Fioretti), Proia (38’st Squerzanti). A disp. D’Alessandro, Giordani, Ilari, Falcioni, Di Rauso, Madeddu, Santilli. All. Mazza

ARBITRO: Selvatici di RovigoASSISTENTI: Pandolfo di Castelfranco Veneto – Gibin di Chioggia

NOTE – Ammoniti: Lulli, Lorenzoni, Laurenzi. Angoli: 6-6. Recupero: 2’pt, 3’st