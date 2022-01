NewTuscia – VITERBO /

Lieve incidente questa mattina sulla strada Verentana, poco prima del bivio per il Bagnaccio. Un motociclista è andato fuori strada, finendo nella cunetta stradale, le sue condizioni sono apparse buone. Il proprietario del veicolo è stato comunque portato via con l’aiuto dell’Autoambulanza per tutti gli accertamenti del caso