Maury’s Com Cavi Tuscania a ranghi ridotti, Aci Castello si impone 3/0

NewTuscia – VITERBO – Una Maury’s Com Cavi Tuscania in formazione d’emergenza nulla può contro la Sistemia Saturnia Aci Castello che non si lascia sfuggire l’occasione di aggiudicarsi col massimo scarto l’anticipo della quarta giornata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Causa infortuni e indisponibilità di alcuni giocatori chiave, coach Passaro è costretto all’ultimo momento a far esordire dal primo minuto il giovanissimo Sandu in coppia con Stamegna, reinventatosi in posto tre, con Quagliozzi opposto e Catinelli utilizzato come under per tuttala gara.

“I ragazzi hanno lottato fino alla fine. Sapevamo già che era difficile giocare contro Aci Castello -è il commento di Hidde Boswinkel. Poi si sono aggiunti dei problemi, alcuni ragazzi infortunati e altri due indisponibili, e la trasferta si è fatta durissima. Sono cose che capitano. Unica consolazione, alcuni dei ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra e devo dire che sono riusciti a dare il massimo fino alla fine”.

L’inedito sarting-six della Maury’s Com Cavi Tuscania vede capitan Marsili in regia e Quagliozzi opposto, Rossatti e Marinelli laterali, Sandu e Stamegna al centro, Prosperi libero. Sistemia Saturnia Aci Castello scende in campo con Cottarelli al palleggio con Lucconi opposto, Frumuselu e Smiriglia al centro, Gradi e Zappoli Garienti di banda, Zito libero.

Primo set: Primo tempo vincente di Smiriglia 5/3. Attacco vincente di Marinelli 6/5. Diagonale vincente di Rossatti 9/7. Ottimo avvio di Quagliozzi 10/8. Attacco vincente di Rossatti 19/15. Stamegna trova il mani fuori del muro 19/16. Scambio lungo risolto a favore di Tuscania 20/17. Ancora diagonale vincente di Rossatti, 21/18. Muro vincente di Marinelli su Lucconi 22/20. Ancora un muro vincente questa volta di Marsili su Gradi 22/21, Waldo Kantor ferma il gioco. Errore di Marsili dai nove metri 24/22. Fallo da seconda linea di Rossatti, Aci Castello si aggiudica il primo parziale 25/22.

Secondo set: Tocco di seconda vincente di Marsili 3/3. Muro di Zappoli Guarienti su Quagliozzi 5/3. Attacco fuori misura di Marinelli, Passaro chiede il video-check per tocco a muro e le riprese gli danno ragione, 7/5. Attacco vincente di Lucconi, Passaro chiama il time-out 9/5. Errore di Gradi dai nove metri 11/8. Muro di Smeriglia su Rossatti, massimo vantaggio Aci Castello 13/8. Primo tempo vincente di Stamegna 14/10. Diagonale vincente di Marinelli, Tuscania prova a rifarsi sotto 14/11. Primo tempo di Smiriglia 16/11, Passaro chiama il secondo time-out. Pipe vincente di Rossatti da posto uno 17/13. Attacco vincente di Lucconi, 20/14. Nell’Aci Castello, fuori Frumuselu per Pappalardo, nel Tuscania dentro Catinelli per Marsili 22/15. Muro di Smiriglia su Stamegna, 24/16. Ace di Cottarelli con l’aiuto del nastro, Aci Castello si aggiudica anche il secondo parziale 25/16.

Terzo set: Parte forte Tuscania 0/2. Primo tempo vincente di Stamegna 1/3. Ace di Zappoli Guarenti 5/4. Diagonale vincente di Lucconi 7/5. Muro di Smiriglia su Marinelli, Passaro ferma il tempo 8/5. Ace di Quagliozzi 9/8. Primo tempo di Rossatti 9 pari. Diagonale a tutto braccio di Quagliozzi 11/10. Ancora Quagliozzi mette a terra l’11 pari. Ace di Rossatti 11/12, Kantor ferma il tempo. Marinelli chiude un’azione prolungata 12/13. Quagliozzi pesta la linea dei tre metri, Passaro ferma il tempo 15/13. Marinelli trova il mani out del muro 16/15. Lucconi spara a rete, 16 pari. Primo tempo vincente di Rossatti 18 pari. Pipe vincente di Marinelli 18/19, Kantor chiama il secondo time-out. Rossatti colpisce l’asticella. Passaro chiede il video-check che conferma la decisione dei due arbitri 22/20. Va fuori l’attacco di Lucconi 22/21. Marinelli mette fuori. Match point per i padroni di casa 24/21. Stamegna mette a terra il 24/22. Lucconi mette a terra il 25/22 che chiude il match.

SISTEMIA SATURNIA ACI CASTELLO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 3/0

(25/22 – 25/16 – 25/22)

Durata: ’27, ’26, ’33

Sistemia Aci Castello: Zito (L1), Maccarone (L2), Zappoli Guarienti 11, Lucconi 16, Gradi 4, Vintaloro, Frumuselu 5, Di Franco, Andriola, Smiriglia 9, Battaglia, Cottarelli 4. All. Kantor. Ass. Puleo

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 6, Marsili 3, Catinelli, Rossatti 14, Quagliozzi 9, Marinellli 16, Sandu, Prosperi Turri(L). All. Passaro. Ass. Barbanti.

Arbitri: Danilo De Sensi e Walter Stancati.

Tuscania Volley

Foto: Lazzarino