Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 4° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi di Mr.Leonardo Menichini si impone per 3-1 in casa sul fanalino di coda Potenza che dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo cede sotto i colpi dei biancorossi del Monterosi, che con una doppietta di Adamo e con una rete di Caon ribaltano con merito il risultato e conquistano tre punti pesanti in chiave salvezza. Il Monterosi attualmente a quota 24 punti ed è fuori dalla zona Play-Out. Domenica sarà impegnato in trasferta sul campo del Palermo reduce dal pareggio esterno a reti inviolate sul campo del Catanzaro. Il Monterosi in questo mercato di Gennaio ha effettuato degli acquisti: dalla Viterbese sono arrivati il trequartista Enrico classe 1999 di proprietà del Frosinone, il portiere Riccardo Daga; mentre sulla sponda gialloblù sono arrivati l’attaccante Alessandro Polidori classe 1992 ed il difensore Polito classe 1999. Mentre il giovane portiere Marciano è ritornato al Frosinone. Altri acquisti operati dalla società del Monterosi: Gabriele Artistico, attaccante classe 2002, dal Parma e l’attaccante classe 2000 Joseph Ekuban, che in precedenza ha militato nelle fila della Virtus Francavilla. All’andata la partita finì con il risultato di parità 1-1 con il vantaggio dei siciliani con Brunori ed il pareggio meritato con Cancellieri.

L’Avellino, una delle big di questo girone, pareggia in casa 2-2 con il Monopoli. I biancoverdi irpini non riescono a sfruttare al meglio il fattore campo, ma salgono al

terzo posto in classifica a quota 36 punti. Il prossimo turno i biancoverdi saranno impegnati sul campo del Potenza, ultimo in classifica, mentre il Monopoli giocherà in casa con la Virtus Francavilla di Mr.Taurino, reduce dal brillante successo per 5-1 interno sul Messina: si tratta di un derby pugliese di alta classifica.



La Turris si è imposta per 1-0 sul difficile campo del Picerno. I corallini campani con questo successo corsaro si portano al 3° posto in coabitazione con l’Avellino.

Domenica prossima saranno impegnati in casa con la Vibonese ultima in classifica a sua volta reduce dal pari interno a reti inviolate con la Fidelis Andria.

Il Foggia di Mr Zeman viene sonoramente battuto in casa per 3-1 dal Latina. I rossoneri sembrano aver perso lo smalto delle giornate migliori e sono apparsi appannati. Il Latina con questo successo si portato a centroclassifica a quota 28 punti, ad un passo dalla zona Play-Off, ed affronterà in casa il Taranto reduce a sua volta dal pareggio interno per 1-1 con la Paganese.

Il Foggia, dopo questo scivolone, sarà invece impegnato in trasferta sul campo della Juve Stabia nel posticipo del Lunedì sera, i gialloblù campani sono reduci dal pari a reti inviolate sul campo del Campobasso, ed attualmente sono a quota 27 punti in classifica in zona tranquilla a pochi punti dalla zona Play-Off. La Paganese dopo il prezioso pareggio per 1-1 sul campo del Taranto ospiterà la capolista Bari, fermata in casa dal grintoso Catania per 3-3, una partita quasi proibitiva per gli azzurro stellati della Paganese, che devono fare punti in chiave salvezza.

Il Catanzaro dopo il pareggio interno a reti inviolate con il Palermo, sarà ospite del Catania, mentre come sopra citato il Palermo ospiterà in casa il Monterosi. Il Campobasso, dopo il pari interno a reti inviolate con la Juve Stabia, viaggerà alla volta della Puglia per giocare sul campo della Fidelis Andria, reduce dal prezioso pareggio esterno a reti inviolate sul campo della Vibonese. Si tratta di una partita molto delicata per entrambe le compagini che aspirano a togliersi il prima possibile dalla zona bassa della classifica.

Il Messina dopo la pesante sconfitta per 5-1 sul campo della Virtus Francavilla ospiterà in casa il Picerno compagine rossoblù lucana molto combattiva che riesce sempre a dare sempre filo da torcere a chiunque.

Il Girone C di questo Campionato di Serie C appare molto equilibrato specie ora dopo il mercato di Gennaio dove molte compagini si sono notevolmente rafforzate.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA DI RITORNO

MONTEROSI-POTENZA 3-1

CATANZARO-PALERMO 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA-MESSINA 3-1

VIBONESE-FIDELIS ANDRIA 0-0

FOGGIA-LATINA 1-3

TARANTO-PAGANESE 1-1

BARI-CATANIA 3-3

CAMPOBASSO-JUVE STABIA 0-0

AVELLINO-MONOPOLI 2-2

PICERNO-TURRIS 0-1

CLASSIFICA

BARI 45

MONOPOLI 38

AVELLINO 36

TURRIS 36

VIRTUS FRANCAVILLA 36

PALERMO 34

CATANZARO 33

FOGGIA 31 (-2)

TARANTO 31

PICERNO 29

LATINA 28

JUVE STABIA 27

CATANIA 25 (-2)

MONTEROSI 24

CAMPOBASSO 22

PAGANESE 22

FIDELIS ANDRIA 17

MESSINA 17

VIBONESE 15

POTENZA 15

PROSSIMO TURNO

MESSINA-PICERNO

PAGANESE-BARI

CATANIA-CATANZARO

FIDELIS ANDRIA-CAMPOBASSO

LATINA-TARANTO

MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA

PALERMO-MONTEROSI

POTENZA-AVELLINO

TURRIS-VIBONESE

JUVE STABIA.FOGGIA SI GIOCA LUNEDI 31-01-2022