Frontini rivolta al futuro: “La nostra città può spiccare il volo”

“Era scontato che i cittadini si lamentassero della mancanza di cura nella città, non era però così scontato che rivolgessero tanta attenzione ad economia e lavoro.”

Chiara Frontini, supportata dalla piccola guest star della serata Viola, ha voluto soffermarsi sui temi più importanti per il futuro dei cittadini viterbesi, a partire da un sondaggio studiato e analizzato da Silvio Franco, docente dell’Unitus. La conferenza si è svolta nel pomeriggio e ha fatto emergere come gli interventi più richiesti dai viterbesi riguardino decoro urbano e occupazione.

“Viterbo chiede solo normalità” sostiene la leader di Viterbo2020; la pianificazione sarebbe in questa ottica fondamentale per non cadere negli errori commessi in passato. “La nostra città può spiccare il volo. Siamo sollecitati a progettare una città che guarda al futuro basandoci sulle criticità del presente. E’ ora di cogliere la sfida, visti i numerosi fondi che stanno per arrivare a Viterbo.”

E sulle sempre più vicine elezioni: “Non siamo qua per l’elezione del Presidente Della Repubblica: noi siamo qua per parlare di temi, le dinamiche nazionali non hanno mai influito su di noi; i nomi vengono dopo. Non si vuole traccheggiare: vogliamo che si parli di Viterbo e dei temi, non dei candidati o delle alleanze.- per, infine, sbilanciarsi un po’ sulla squadra, che “non cambierà. Saremo gli stessi”.