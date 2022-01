Domus Mulieris in trasferta a Frascati

NewTuscia – VITERBO – Terzo match in una settimana per le ragazze della Domus Mulieris che, in questa domenica sera, saranno impegnate a Frascati in un match valido per il campionato di serie B di basket femminile.

Il tour de force imposto dal calendario per recuperare i match saltati ad inizio 2022 impone infatti al quintetto di viterbese di mettere da parte la soddisfazione per la vittoria di mercoledì, in casa contro la Magnolia Campobasso, per rituffarsi nuovamente nel clima del campionato; stavolta dall’altra parte del parquet ci sarà un’avversaria ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, quel Frascati Basket che però, in occasione del match di andata, creò diversi grattacapi alla squadra guidata da coach Scaramuccia.

“Sicuramente avevamo iniziato la gara con un po’ di sufficienza – conferma il tecnico gialloblù – e loro ci hanno messo in difficoltà. Questa volta dobbiamo essere bravi a non commettere lo stesso errore, la vittoria di mercoledì contro Campobasso ci ha dato entusiasmo e fiducia nelle nostre possibilità ma non deve farci dimenticare che, per vincere ogni partita, servono umiltà e concentrazione. Guai a concedersi lunghi passaggi a vuoto o a permettere alle avversarie di prendere fiducia, anche perché sicuramente troveremo davanti a noi una squadra che, a casa propria, vorrà fare tutto il possibile per vincere la prima partita stagionale”.

Non ci saranno novità nelle dodici che andranno a referto, con l’assenza che permane di Anna Schembari a causa di problemi al ginocchio. Per il resto coach Scaramuccia confermerà in blocco il gruppo che ha ripreso positivamente il cammino dopo lo stop e che punta a continuare la marcia da qui alla fine della prima fase. La palla a due è in programma alle 20,30 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Mattia Falamesca di Anagni (FR) e Luca Pastore di Marino (RM)