Una tuscanese alla prima edizione del Festival della Canzone Cristiana

NewTuscia – VITERBO – Letizia Mariotti di Tuscania arriva in finale nazionale e canta a Sanremo alla prima edizione del Festival della Canzone Cristiana 2022. Canterà, senza pretese ne velleità alcuna, un brano inedito intitolato “Ecco, la conversione” di Letizia, Sergio e Pietro Fornai, nato in famiglia dall’ispirazione del marito al pianoforte, dal gusto musicale del figlio alla chitarra elettrica e dalla collaborazione artistica e tecnica esterna di Leonardo Metz.La canzone cristiana è di casa per la famiglia di Letizia visto l’impegno oratoriale intrapreso da anni nella realizzazione dei Musical tuscanesi d’ispirazione cattolica, originali, messi in scena dalla Compagnia di Teatro Musicale dell’Oratorio San Luigi.

A dare il nome alla nota Compagnia di Teatro Musicale di Tuscania infatti è proprio il figlio Paolo Fornai, primogenito dei coniugi Letizia e Sergio e fratello di Pietro, purtroppo volato in Cielo diciannovenne quattro anni fa per una grave malattia.Negli ultimi anni questa giovane realtà teatrale della Tuscia ha scritto in proprio e rappresentato spettacoli musicali su Karol Woytyla, su Padre Pio ed imminente è l’uscita del nuovo Musical sulla Madonna Addolorata “Tirerei giù il Cielo”, attesissimo a Tuscania e probabilmente in scena al Rivellino nel prossimo mese di aprile salvo nuove misure anti covid (whatsapp https://wa.me/393200709766).Il Festival della Canzone Cristiana è invece una bella novità di quest’anno alla quale la famiglia di Letizia si è sentita di partecipare, insieme, inviando una propria canzone inedita e, inaspettatamente, è stata selezionata per la finale di Sanremo.

L’evento si terrà nella Città dei Fiori nei pomeriggi dei giorni 3, 4 e 5 febbraio presso l’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, negli stessi giorni in cui di sera andrà in onda sulla RAI il più noto Festival di Sanremo dal vicinissimo Teatro Ariston. La nuova iniziativa musicale è anch’essa organizzata con il Patrocinio del Comune di Sanremo ma con la piena collaborazione della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, e si prefigge di diffondere ancor più in Italia la canzone d’ispirazione cristiana come genere che rende grazie a Dio e canta la gioia della fede. Il Festival della Canzone Cristiana sarà interamente seguito in diretta da Radio Vaticana e dal canale media Vatican News oltre che potrà essere visto “live” su televisioni locali e nazionali e sulle piattaforme digitali che si collegheranno con i media del Vaticano durante la nuova tre giorni canora sanremese.

Tra gli ospiti della manifestazione, oltre a Giuseppe Cionfoli e ad altri noti personaggi del panorama artistico nazionale, vi sarà Vittorio Sgarbi che offrirà con il suo inconfondibile stile una lettura critica della canzone d’ispirazione cristiana per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d’arte. Tra i cantanti finalisti, oltre a Letizia di Tuscania, vi saranno tra agli altri Dajana, volto noto di TV2000, ed il vincitore del format RAI “The Voice Senior 2021” Erminio Sinni. Letizia non andrà naturalmente a Sanremo alla ricerca di premi, di alcun successo artistico e tantomeno di una nuova professione visto che è insegnante di scuola primaria a Tuscania da oltre trenta anni; considera infatti ampiamente ottenuta la vittoria grazie alla bella occasione di esperienza e di collaborazione famigliare che questo evento ha regalato alla sua famiglia i cui componenti giungono a questo Festival insieme, uniti, dopo anni incancellabili di tristezza e di dramma per il lutto vissuto; è il destino di tante famiglie che come questa sopravvivono alla perdita di uno dei loro giovani figli.

Sarà possibile poi ascoltare con calma il brano “Made in Tuscia” e vedere il relativo video con il testo, naturalmente solo dopo che la canzone sarà stata presentata ufficialmente al Festival come da regolamento, impostando fin d’ora il promemoria con la campanella che si trova sulla pagina https://youtu.be/rL7CVCFsd7o oppure iscrivendosi al relativo canale youtube; la video presentazione di Letizia invece è raggiungibile dal link https://www.youtube.com/watch?v=xJOxkYK29cs).Ogni aggiornamento sull’avventura sanremese dei nostri conterranei verrà dato su www.paolofornai.org.