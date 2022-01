Domani Fortitudo Pomezia – Active Network Futsal

NewTuscia – VITERBO – Big match in programma domani alle 16.00, al PalaLavinium. L’Active Network Futsal sarà ospite della Fortitudo Pomezia. Una gara difficile contro una squadra costruita per vincere. ”Orgoglio” è la parola d’ordine per Mister Ceppi. Questo il commento del tecnico alla viglia della trasferta:

”Andiamo a giocare contro la squadra più forte del torneo insieme a Ecocity e Sala Consilina, c’è poco da dire. Spero che sia una bella partita da affrontare con grande orgoglio da parte nostra. Con l’orgoglio di chi, fino a questo momento, ha fatto un percorso e un lavoro straordinario. Ci confrontiamo, ci misuriamo e tiriamo fuori i risultati e non è scontato quando ci sono tante teste da mettere d’accordo. Bisogna sempre trovare le leve giuste per stimolare tutti al meglio. Ecco perchè dobbiamo affrontarla con l’orgoglio: quello di chi si presenta a giocarsi un match del genere da primo in classifica. Noi ovviamente non ci facciamo nessuna illusione: il campionato è lungo ed è appena iniziato il girone di ritorno. Poi il Pomezia è l’unica squadra che ci ha battuto, quindi sarà davvero dura, ma anche molto bella: ci si allena proprio per queste partite. Ci arriviamo in una buona forma e contenti di aver recuperato Lepadatu. Siamo sereni, siamo tranquilli e cercheremo di mettere i bastoni tra le ruote a un team che vorrà assolutamente i tre punti. Ci dobbiamo preparare a una partita che avrà al suo interno più gare. Loro vogliono vincere e noi non siamo disposti a regalargli niente quindi combatteremo fino alla fine. Ma voglio chiarire una cosa: non è la partita che determinerà il vincitore del campionato . E’ una grande partita, spero sarà uno spettacolo per il pubblico, ma non è determinante, almeno per noi”.