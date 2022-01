Daniele Coriddi il nuovo presidente della UIT di Roma

NewTuscia – ROMA – Il direttivo della UIT (Unione Italiana Tabaccai) ha eletto all’unanimità il collega Daniele Coriddi

presidente della sede romana dell’associazione.



“Raccogliendo le istanze di tanti associati capitolini e del Lazio abbiamo deciso di affidare l’organizzazione della UIT romana al collega Daniela Coriddi che da sempre è stato al fianco della nostra organizzazione convinti che il suo operato darà i risultati programmati per l’importante sede”, ha dichiarato il presidente al termine della seduta del direttivo.



Daniele Coriddi è praticamente nato in tabaccheria. La sua famiglia gestisce la rivendita n°6 di Fiumicino da oltre cinquant’anni.

“E’ con orgoglio che accetto questa nomina e la nuova sfida che ho lanciato a me stesso – ha sottolineato il neo presidente Coriddi -. Sono da subito pronto a mettermi al lavoro per l’organizzazione dell’associazione sul territorio romano confrontandomi anche con i tanti colleghi del Lazio”.

“Tra i primi compiti – ha concluso Daniele Coriddi- c’è la ristrutturazione della politica associativa raccogliendo le istanze che pervengono, in questo delicato momento di confusione relativa all’applicazione del Dpcm sul controllo del Green Pass in tabaccheria e alle tante varianti interpretative apparse in questi ultimi giorni”.