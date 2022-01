Muore durante una battuta di caccia

NewTuscia – BAGNOREGIO – Intervento della squadra dei vigili del fuoco di Gradoli con l’ausilio di elisoccorso di Ciampino per un’operazione di recupero; questo pomeriggio un gruppo di persone che si trovava nella Valle dei Calanchi probabilmente per una battuta di cacciai, in una strada impervia e lontana dalle strade percorribili con i mezzi, ha attivato il numero di emergenza in seguito a quello che sembrerebbe essere stato un malore occorso ad uno di loro.

I soccorritori, calati direttamente sul luogo, hanno purtroppo constatato il decesso di una persona, un uomo di 52 anni di Montefiascone. Per il recupero della salma sono stati impiegati un mezzo pesante, un fuoristrada, l’elicottero e 9 unità di personale.

Sul posto presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.