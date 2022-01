Domus Mulieris Viterbo vincente

NewTuscia – VITERBO – Bel successo casalingo per la Domus Mulieris che, nel recupero del match valido per il secondo turno del girone di ritorno di serie B, supera a domicilio un’avversaria importante come la Magnolia Campobasso raccogliendo così la terza vittoria in questa stagione.

Due punti meritati per le ragazze guidate da coach Scaramuccia, alle prese con una condizione fisica ed un ritmo partita da ritrovare dopo il rinvio di ben tre gare che avrebbero dovuto aprire il 2022. Il gruppo gialloblù è sembrato però sulla strada giusta e contro Campobasso ha messo in mostra una grande voglia di lasciarsi alle spalle i problemi e riprendere il proprio cammino.

Nelle prime fasi del match le ospiti si sono portate sul 2-3 ma quello è rimasto l’unico vantaggio delle molisane in tutta la partita: la Domus Mulieris infatti, trascinata da una stratisferica Scordino, ha piazzato un break di 11-0 ed è scappata via con decisione già nel primo quarto, andando al riposo sul +10 (22-12). I due quarti centrali hanno però fatto registrare un passaggio a vuoto dell’attacco viterbese che, smarrita la precisione dei dieci minuti iniziali, non ha saputo trovare la via del canestro in modo continuo ed ha consentito alle ospiti di rientrare.

Campobasso infatti, con una serie di mini break costruiti con la difesa ed i rimbalzi di Srot, si è rifatta sotto riuscendo ad entrare nei dieci minuti finali con soli due punti da recuperare (39-37). In quel momento è venuta fuori la voglia di vincere delle viterbesi che, affidandosi in attacco alla solita Scordino e a Joana Valtcheva, hanno ritrovato il feeling con il canestro staccando nettamente le avversarie e si sono regalate un finale in assoluto controllo.

Con questo successo il team viterbese aggancia a quota sei punti Elite e Bull Basket, in una classifica condizionata però dai tanti rinvii delle scorse settimane. Domenica prossima, 30 gennaio, nuovo impegno per la Domus Mulieris che sarà di scena a Frascati contro un’avversaria che andrà a caccia della sua prima vittoria in campionato.

Domus Mulieris Viterbo – Magnolia Campobasso – 62 – 46

Domus Mulieris: Sacco, Bonucci, Scordino 26 (3/5,6/10), Valtcheva D. 2 (1/1,0/1), Tarroni, Venanzi 2 (1/4), Taurchini 2 (1/2,0/1), Grassia 3 (1/8,0/1), Firrito 4 (2/4), Pasquali 7 (2/5,1/8), Bertollini, Valtcheva J. 16 (8/10,0/3). All. Scaramuccia

Campobasso: Del Sole 6 (2/5), Trozzola 14 (6/7,0/2), Moffa 2 (1/3), Panichella (0/1), Baldassarre 2 (1/3,0/1), Amatori 9 (2/8,1/2), Srot 2 (1/4,0/2), Vitali, Del Bosco 11 (2/9,2/3).

Arbitri: Coda e Iurato di Roma

Note: Tiri liberi Domus Mulieris 3/6, Campobasso 7/17. Domus Mulieris 37 (Taurchini e Pasquali 7), Campobasso 35 (Srot 13). Parziali 10’ (22-12), 20’ (30-21), 30’ (39-37). Uscita per 5 falli Valtcheva D. (Domus Mulieris)