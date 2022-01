NewTuscia – PALERMO – Si è svolto questa mattina, in modalità on line, un incontro con i rappresentanti dei Comuni della Città Metropolitana di Palermo, finalizzato alla presentazione del progetto Argonauti…eroi in viaggio Percorso di “individuazione” di abilità e costruzione di competenze.

Il progetto è inserito nel PON legalità Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio di devianza, ed è rivolto a giovani tra i 18 ed i 26 anni (Neet) che sono fuori dal sistema educativo di istruzione e formazione professionale, e quindi a rischio di esclusione sociale.

Attraverso il progetto si intende promuovere la legalità, realizzando attività di prevenzione e contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata, sostenendo un percorso socio- educativo, e sviluppando una mentalità imprenditoriale per l’opportunità di creare impresa e valore nel territorio, e per innescare lo sviluppo e la creazione di competenze utili a garantire più ampi margini di occupabilità nei giovani, che possano sviluppare idee e progetti innovativi in settori differenti, sociale, turistico, tecnologico, agroalimentare.

“Attenzione per i giovani e per la crescita di cultura di impresa: un connubio che costituisce, anche grazie all’impegno della Città Metropolitana, promozione di lavoro e sviluppo economico dell’area metropolitana.

L‘intervento è sostenuto finanziariamente dall’Unione europea ed è ispirato alla affermazione di principi irrinunciabili di rispetto della legalità”, lo ha dichiarato il Sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando.

L’avviso per la selezione di 50 giovani è consultabile sul sito della Città Metropolitana di Palermo al link http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/allegati/20686/ARC_1643105259735.pdf