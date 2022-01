Viterbo, Open Day dei Centri Provinciali di Formazione Professionale

Sabato 29 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 13, i Centri Provinciali di Formazione Professionale aprono le porte per un ulteriore Open Day. Dopo il successo degli Open Day del 18 dicembre 2021 e del 15 gennaio 2022, i CPFP vogliono offrire alle famiglie ed ai ragazzi che stanno operando una scelta importante per il loro futuro, un’opportunità per dialogare con gli insegnanti e confrontarsi con gli studenti dei centri.Un’occasione unica per visitare la scuola, le aule e i laboratori e ricevere tutte le informazioni su: curricula disciplinari, orari delle lezioni, modalità di alternanza scuola lavoro attivate e progetti promossi.Durante la visita sarà possibile effettuare direttamente l’iscrizione senza necessità di SPID.La Provincia di Viterbo gestisce direttamente quattro centri di Formazione Professionale: CPFP Alberghiera di Viterbo; CPFP “Fabio Baldi” di Capranica; CPFP “Ivan Rossi” di Civita Castellana e CPFP di Viterbo in Via Richiello. I percorsi attualmente attivi sono cinque: due nel settore del benessere (estetica e acconciatura), due nella ristorazione (preparazione pasti e sala/bar) ed uno da operatore alla riparazione veicoli a motore.I corsi erogati presso i CPFP sono finanziati dalla Regione Lazio, pertanto completamente gratuiti per le famiglie.Da quest’anno l’offerta formativa è stata arricchita dall’attivazione del quarto anno di Formazione Duale che permette di ottenere sia il diploma professionale di quarto livello EQF sia l’abilitazione alla professione.Il percorso duale è attivo per il corso di Tecnico riparazioni veicoli a motore, Tecnico dell’acconciatura, Tecnico trattamenti estetici e Tecnico sala e bar.Per l’accesso è sufficiente esibire il Green Pass base, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico.Per ulteriori informazioni è possibile contattare le segreterie didattiche dei centri.