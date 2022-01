Salvatore Federici non potrà più raccontarci la bellezza della democrazia e gli orrori dei campi di prigionia

Grazie la per la sua testimonianza di “memoria storica” tra i giovani

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – “La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza, la memoria e’ necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare”.

Questo il comunicato e il manifesto diffuso dal Comune di Orte nella ricorrenza della Giornata della Memoria.

Nella giornata della Memoria di domani giovedi 27 gennaio un ricordo particolare secondo noi deve andare al cav. Salvatore Federici, “memoria storica” di Orte, classe 1925, per decenni presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Orte, che si è spento il 3 agosto del 2020.

Dopo l’8 settembre 1943 era stato arrestato dai nazifascisti e deportato nei campi di prigionia in Germania, da dove tornò solo due anni dopo.

Ricordiamo che Salvatore Federici e’ stato per anni presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci di Orte e successivamente di Viterbo, a cui ha dedicato tutto il suo entusiasmo per la diffusione e salvaguardia dei valori della democrazia e la testimonianza commossa degli orrori dei Campi di prigionia nei confronti dei giovani delle scuole di ogni ordine e grado della nostra provincia.

Iscritto alla Sezione Associazione Nazionale Partigiani d’Italia fin dall’inizio, ha più volte partecipato, nelle scuole e altrove, a iniziative dell’Associazione, Istituzionali e di altro tipo in tutta la provincia di Viterbo.

Chi scrive lo ha avuto, graditissimo ospite, più volte in televisione nelle trasmissioni storiche di rievocazione delle atrocità della guerra, della prigionia e delle deportazioni,.

Non ti dimenticheremo, grazie per quello che ci hai insegnato. Onore a Te, Salvatore!” Questo il comunicato Con il quale la Sezione ANPI “Tito Bernardini” di Orte ha reso omaggio, in occasione della sua morte, all’ultimo testimone delle atrocità dei campi di prigionia nazifascisti.

Lo ricordiamo sempre presente con la sua divisa e il berretto di Marinaio, con quale aveva servito giovanissimo la Patria ed era andato incontro alla dolorosissima esperienza dei campi di prigionia, ad ogni Celebrazione pubblica per le ricorrenze della Repubblica: nella Giornata della Memoria, il 4 Novembre, il 25 aprile, il 2 Giugno, il 29 agosto in ricordo del Bombardamento che distrusse nel 1943 l’abitato e la stazione ferroviaria di Orte, sempre orgoglioso di condurre la Bandiera Italiana dell’Associazione dei Combattenti e Reduci.

Personalmente, per onorare il ricordo e la testimonianza di storia vissuta di Salvatore Federici e la sua incrollabile fiducia nei giovani e nella democrazia, vorrei citare l’introduzione scritta che ottenni da lui per arricchire il testo che insieme a Bruno Salvatori dedicammo nel 2018 “In ricordo dei nostri giovani Eroi”, ai giovani soldati della Prima Guerra Mondiale, in occasione della celebrazione del Centenario della conclusione del Conflitto.

In quella occasione scrisse che “le Istituzioni, in particolare la Presidenza della Repubblica, le Forze Armate e di Polizia, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche stanno lavorano per riscoprire e diffondere nei cittadini ed in particolare tra i più giovani, inValori più profondi della nostra Storia”.

E Salvatore Federici e’ stato il più efficace testimone nelle nostre cittadine dei Valori della Costituzione Repubblicana, nata dal sacrificio di tanti uomini e donne che hanno saputo affrontare con coraggio le avversità e i drammi della guerra, per dare un futuro di benessere e democrazia alle generazioni future.”

Caro Salvatore, Grazie! Ci mancheranno i tuoi racconti appassionati, perché vissuti e sofferti, sulla bellezza della Pace e della Democrazia e gli orrori della guerra, della violenza cieca evdei campi di prigionia. Grazie la per la sua testimonianza di “memoria storica” per noi e per i nostri giovani!