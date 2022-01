Giornata della Memoria, ecco l’elenco delle celebrazioni per ricordare la Shoah

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Giovedi 27 gennaio per la Giornata della Memoria il comune ha previsto diverse iniziative per celebrare adeguatamente la Shoah. Alle 9,00 il sindaco Luca Giampieri e l’assessore alla cultura Simonetta Coletta si recheranno presso il monumento dedicato ai martiri delle Fosse Ardeatine per la deposizione di una corona commemorativa. Alle 9,30, dalla sala consiliare del palazzo comunale, introdurranno un evento che verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del comune.

L’iniziativa prevede la proiezione di contenuti video che possano servire a tenere viva, soprattutto nel cuore delle giovani generazioni, la memoria dell’orrore più grande che la storia dell’umanità abbia conosciuto. Ad arricchire l’evento ci sarà anche il concerto dei Maestri, docenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Dante Alighieri, Laura Ammannato al violino, Daria De Carolis all’oboe, Tao Wei Huang al violoncello, Filippo Belloni al pianoforte, insieme al tenore Roberto Mattioni che eseguiranno un repertorio ad hoc costituito dai famosi brani “Ershter vals” di G. L. Kitler, “Tune your harp” di G. F. Handel (estratto dall’oratorio “Esther Hwv 50”) e “Oyf’en pripetshik” (brano della tradizione ebraica).

Seguiranno la diretta streaming, in modalità didattica a distanza, gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. Saranno, invece, presenti alcuni studenti delle classi quinte degli istituti scolastici superiori “G. Colasanti” e “U. Midossi” che leggeranno dei brani selezionati con i docenti proprio in occasione della Giornata della Memoria.