NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Tanto divertimento per i piccoli ed occasione d’oro per gli istruttori Giacomo Scapigliati e Lisa Piccinetti di monitorare i progressi fatti dagli stessi in questi primi sei mesi di stagione. Con questo diktat partirà ufficialmente Sabato 5 Febbraio la fase provinciale del Campionato a squadre “Federazione Italiana Tennis Junior Program” che vedrà il Circolo aquesiano del Presidente Enrico Barberini impegnato con ben cinque squadre alla caccia del primo posto valido come pass alla fase regionale.



Nel Girone 3 Superorange riservato ai nati tra il 2012 ed il 2014 ben due formazioni in campo che si confronteranno con il Tennis Club Orte, il Cus Viterbo ed il Tennis Club Punta del Lago. In quello 1 dei Supergreen riservato ai nati nel 2008 e nel 2009 avversari di turno Tennis Club Mirtense, Cus Viterbo e Tennis Club Orte. In quello 5 riservato ai Red (anno di nascita 2005) avversari Sporting Cassia Country e Drozd. Ed, infine, nel Girone 3 Green Cus Viterbo e Tennis Club Mirtense A. Durante le gare casalinghe che si svolgeranno tanto nei due campi in terra battuta che in quello sintetico (tutti al coperto) gli istruttori saranno affiancati nella Direzione campo e nella gestione “Club House” da Fabio Carnovale e nella manutenzione strutture dal custode Fausto Piazzai.