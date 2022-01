NewTuscia – VITERBO – In seguito alle segnalazioni dei famigliari, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, questa mattina i carabinieri di Viterbo, coadiuvati dal personale del 118, hanno rinvenuto il corpo di un uomo di circa 50 anni in una strada secondaria della Cimina.

Purtroppo i soccorsi sono stati inutili, l’uomo, che sembrerebbe essere stato un risidente di Marta, era già morto.