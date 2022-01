Luce Nuova sui fatti, focus su turismo, Rieti calcio e Vbc Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Tornano il turismo e lo sport a “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 27 gennaio scatta la 17° puntata del format ideato e condotto da Gaetano Alaimo con Arianna Cigni ed in onda su Tele Lazio Nord.

Nella puntata si parlerà soprattutto di turismo approfondendo la situazione di uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Sarà ospite Vincenzo Peparello, presidente di Confesercenti Viterbo e responsabile regionale turismo dell’Associazione.



Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con opinionista fisso Stefano Stefanini.



Subito dopo parte la nuova rubrica turistica “Unesco, Civita di Bagnoregio: passo dopo passo” a cura del sindaco di Bagnoregio Luca Profili. Sarà uno spazio fisso mensile per parlare del lavoro che l’amministrazione guidata da Luca Profili, il suo staff e quello di Casa Civita Srl, gestito dall’Amministatore unico Francesco Bigiotti, stanno facendo per fare di Civita di Bagnoregio l’unico sito Unesco 2022 italiano. Seguirà l’intervista all’imprenditrice nel settore del turismo termale e congressuale Tiziana Governatori per approfondire cosa sta succedendo in questi specifici ambiti del turismo locale e nazionale.



Altra novità che parte dalla 17° puntata sarà lo spazio fisso mensile “Perle nella Tuscia”: si tratta di un tour mensile in posti meno conosciuti e ad alta valenza turistica, ambientale e storico-artistica della Tuscia. Autore e curatore è il giornalista Simone Chiani, già collaboratore di NewTuscia.it e Tusciatimes.eu. Questa prima uscita sarà all e cascate di Chia, nel Comune di Soriano nel Cimino.

Parte sempre in questa puntata “A tutto teatro”, la nuova rubrica periodica a cura di Arianna Cigni che si occuperà di teatro a tutto tondo. Ospiti di questa prima puntata saranno Stefano Jacurti, Laura Ranghi ed Alessandro Iori che parleranno di “Rocky Mountains”, una commedia teatrale genere Western esilarante e tutta da scoprire.



Le rubriche tematiche di questa settimana saranno: “Dalla Tuscia a Miami” di Pety Rashkova; “Tuscia Tour” di Giuseppe Rescifina e “Medicina arte nelle arti” a cura di Giansisto Garavelli e Matteo Maimone.Nella seconda parte della trasmissione si parlerà di sport. In studio, insieme a Gaetano Alaimo, Maurizio Fiorani e Federica Carletti. Federica presenterà la squadra del mese che, stavolta, è l’Fc Rieti. Ospiti per il Rieti calcio saranno l’allenatore Alessandro Boccolini ed il Direttore sportivo Giulio Halasz.



Sempre per lo sport saranno ospiti in studio il presidente della Vbc Viterbo, squadra di volley femminile, Carlo Carbonari e la giocatrice Angelica Capotosti.











L’appuntamento è per giovedì 27 gennaio alle 21 per la 17° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 629 Sky) e sui canali social della trasmissione https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

