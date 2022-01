Tamponi gratuiti per il rientro a scuola

𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶/𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗴𝗻𝗼𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Sono stato contattato in questi giorni da molti genitori che giustamente mi facevano presente il disagio economico rispetto al numero di tamponi che le famiglie devono sostenere per il rientro a scuola dei bambini dopo la quarantena. Spese non volute, che non possono essere a carico delle stesse famiglie.

Abbiamo deciso allora di intervenire attraverso un accordo con la Farmacia Bigiotti, il comune coprirà le spese per i test antigenici.

La misura sarà valida per i bambini che si recano presso le scuole dell’infanzia, alla scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie).

Da domani, i genitori degli alunni/e che dovranno effettuare i tamponi, potranno recarsi dalle 9 alle 13 presso il Comune per ritirare l’autorizzazione che poi dovranno consegnare presso la Farmacia”.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio