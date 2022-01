Incrocio pericoloso tra Leon Pancaldo – S.Petronilla

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Ci risiamo, a quando questa rotatoria salvaincidenti, visto che sono 4 anni ripeto 4 anni che come CdQ abbiamo richiesto? Dobbiamo aspettare il morto? Questa foto fatta nella tarda mattinata di oggi al solito incrocio Leon Pancaldo – S.Petronilla, è abbastanza esplicativa.

Come potete notare questa volta ma anche altre volte, si è rischiato di grosso. Osservate il malcapitato steso a terra con una gamba sullo scooter. Ora come CdQ rafforzeremo ancora di più la ns richiesta anche perché supportati dai tantissimi interventi del Vigili Tintoretto per i rilievi di tamponamenti e altro. È ora di concretizzare quanto da noi richiesto e che stiamo aspettando da 4 anni una messa in ‘opera di una piccola rotatoria!

Così Franco Baroni nel gruppo facebook del Comitato di quartiere Roma Ardeatino-Tor Marancia