Matteo Cianchelli e Valeria Giovannini vincono a Roma negli 800m. e nel Disco

NewTuscia – ROMA – Week end di gare per l’Atletica Alto Lazio e per la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che con i loro atleti hanno partecipato sabato 22 gennaio a Rieti ad una manifestazione Indoor e domenica 23 ai Campionati Invernali di Lanci Lunghi, assoluti e giovanili con gare di contorno outdoor di corsa. Domenica esordio positivo in pista per Matteo Cianchelli dell’Atletica Alto Lazio che con la compagna di squadra Aurora Falesiedi ha preso parte alla prima gara outdoor della nuova stagione agonistica 2022, che si è svolta a Roma presso l’impianto del “Paolo Rosi”.

La gara aveva lo scopo di alternare al lungo periodo di preparazione invernale, con la disputa di numerosi cross regionali, una prova veloce in pista disintossicante, prima di riprendere l’allenamento su prove più lunghe in vista dei prossimi 2 importanti appuntamenti regionali del Challenge Cross Corto di febbraio. Matteo, al primo anno della categoria Juniores, ha corso in sicurezza gli 800m. vincendo la gara assoluta con un buon crono di 2’03”31 ed Aurora è andata molto vicina al suo P.B. correndo la distanza in 2’30”03, 4^ assoluta e 1^ della categoria Allieve. Nei lanci buon esordio nel Disco per Valeria Giovannini che si impone nella gara cadette realizzando il suo nuovo P.B, con un lancio a 21.71m. e non è da meno il compagno di squadra della Finass Andrea Spiti, anche lui al P.B. che si classifica al 2° posto nella prova cadetti con 26,09m. Entrambi gli atleti saranno presto impegnati nelle prossime gare di prove Multiple regionali con buone ambizioni da podio. (G.M.)