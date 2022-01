Federscherma Lazio – Medaglia di bronzo per Mattia Raimondi in Coppa del Mondo di fioretto maschile

NewTuscia – LAZIO / Il comunicato sull’importante medaglia vinta

AIX EN PROVENCE – Grande risultato per Mattia Raimondi che ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di Coppa del Mondo di Aix En Provence risultando il migliore degli italiani dopo una gara massacrante con ben 188 atleti presenti. Una prestazione maiuscola per l’atleta del Frascati Scherma che conferma i suoi continui progressi di gara in gara.

Mattia Raimondi aveva festeggiato un posto tra i “magnifici quattro” grazie al successo per 15-11 nei quarti di finale sul tedesco Nils Alexander Fabinger, arrivato subito dopo la vittoria, con lo stesso punteggio, sullo statunitense Daniel Zhang. L’azzurro ha dato battaglia fino all’ultimo anche nella semifinale contro il russo Egor Barannikov, che alla fine ha prevalso per 15-12 prima di perdere il derby di finale con il connazionale Dmitrii Osipov. Positiva la prova azzurra come hanno confermato i tecnici azzurri presenti Stefano Barrera e Giuseppe Pierucci: “Un podio conquistato e uno sfiorato sono sicuramente un buon risultato. Complimenti a Mattia e Tommaso, nella consapevolezza che l’intero gruppo sia davvero sulla buona strada per essere, grande al lavoro che si sta facendo, costantemente al vertice giovanile internazionale”

COPPA DEL MONDO UNDER 20 FIORETTO MASCHILE INDIVIDUALE – Aix en Provence (Francia), 22 gennaio 2022

Classifica (188): 1. Dmitrii Osipov (Rus), 2. Egor Barannikov (Rus), 3. Mattia Raimondi (ITA), Anas Anane (Fra).

Gli altri italiani: 5. Tommaso Martini, 10. Damiano Di Veroli, 18. Giuseppe Franzoni, 35. Matteo Iacomoni, 54. Giulio Lombardi, 77. Matteo Morini, 93. Gregorio Isolani, 119. Mattia De Cristofaro, 139. Andrea Zanardo, 158. Francesco Spampinato.