Federscherma Lazio – Medaglia di bronzo per Giulia Amore nella prova di Coppa del Mondo a Zagabria

AIX EN PROVENCE – Grande risultato per Giulia Amore nella prova di Fioretto Femminile che si è svolta a Zagabria. L’atleta delle Fiamme Oro, che si allena al Club Scherma Roma, ha raggiunto il 3° posto dopo una gara di grandissimo livello. La romana ha visto la sua competizione brillare fino alla sconfitta in semifinale contro la statunitense Lauren Scruggs per 15-11 contro quella che poi si è laureata vincitrice della prova.

Esaltante il percorso di gara delle due azzurrine. Giulia Amore nel tabellone dei 32 aveva vinto con il risultato di 15-9 il derby italiano con Matilde Molinari, testa di serie numero uno dopo la fase a gironi, quindi aveva superato per 15-7 la russa Arina Volskaia e per 15-13 la statunitense Zander Rhodes conquistando la certezza di un posto sul podio. Contente anche le due maestre Francesca Bortolozzi e Maria Elena Proietti che hanno seguito le ragazze: “Non era facile per le ragazze affrontare una gara così importante dopo tanto tempo, l’hanno interpretata al meglio e il risultato è sicuramente di rilievo. Bravissime Carlotta Ferrari e Giulia Amore ma anche dalle altre sono arrivate ottime indicazioni, e resta il rimpianto per qualche derby di troppo che ci ha riservato il tabellone”

COPPA DEL MONDO UNDER 20 FIORETTO FEMMINILE INDIVIDUALE – Zagabria (Croazia), 22 gennaio 2022

Classifica (165): 1. Lauren Scruggs (Usa), 2. Carlotta Ferrari (ITA), 3. Giulia Amore (ITA), 3. Helen Tan (Usa).

Le altre italiane: 12. Aurora Grandis, 15. Eleonora Candeago, 16. Vittoria Pinna, 17. Matilde Molinari, 39. Matilde Calvanese, 41. Benedetta Pantanetti, 46. Margherita Lorenzi, 47. Sofia Giordani, 49. Irene Bertini, 134. Beatrice Pia Maria Bibite.