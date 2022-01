Anche quest’anno l’Associazione Murialdo potrà offrire l’opportunità a 5 giovani di svolgere il Servizio Civile accompagnando i ragazzi che accogliamo nelle attività educative, didattiche e ludiche.

Il Servizio Civile è un’esperienza che spesso si rivela una svolta nella vita dei giovani, per la possibilità di crescere sia individualmente che nella relazione con gli altri, che siano i colleghi o i ragazzi con cui si troveranno a rapportarsi.

Per questo le testimonianze di chi ha svolto questa esperienza all’Associazione Murialdo sono molte e significative: facciamo parlare loro.

“Per me questo anno ha rappresentato la svolta. Ho deciso di intraprendere il percorso del Servizio Civile per impegnare un anno del mio tempo in qualcosa, mentre cercavo di ritrovarmi – sostiene Marta, che continua – quel “nel frattempo” si è poi trasformato nel “quello che voglio fare da grande”. Questa esperienza mi ha permesso di comprendere non solo il percorso da compiere, ma anche chi sono veramente. Sono i miei sbagli, le mie incertezze, le mie fragilità, le mie paure, il mio “non ne sono all’altezza”, sono forza e grinta, determinazione e tanto altro ancora”.

Irene afferma che “fare il Servizio Civile presso l’Associazione Murialdo è un’esperienza ricca che non lascia spazio alla monotonia. Lo consiglierei perché l’Associazione non ti fa sentire un singolo individuo, ma parte attiva di un gruppo, la cui forza sta nei legami che si creano al suo interno”.

Secondo Federica “in Associazione Murialdo ogni giorno si impara a donare e ricevere affetto e si cresce in un percorso di introspezione e di avventura in cui si incontrano persone speciali”.

“Fare Servizio Civile in Associazione Murialdo è incontrare persone competenti – dice Flavia – è conoscere ragazzi meravigliosi, ma soprattutto è scoprire lati di noi stessi prima rimasti nascosti”.

Giulia dichiara che “grazie al Servizio Civile ho capito cosa vuol dire veramente responsabilità. Questo anno turbolento ha portato alla luce una tenacia che non sapevo di avere”.

Marco ha riscontrato che “attraverso il Servizio Civile con l’Associazione Murialdo si conoscono tante nuove realtà facendo attività interessanti e divertenti”.

“Fare Servizio Civile all’Associazione Murialdo vuol dire per prima cosa mettersi in gioco, trovandosi di fronte a situazioni nuove, scoprendosi capaci di andare oltre i propri limiti e le proprie insicurezze – dice Celeste – vuol dire entrare in contatto con realtè delicate che vanno comprese e verso le quali bisogna tendere la propria mano”.

Serena ha riscontrato nel Servizio Civile “l’opportunità di creare bellissime amicizie e di dare, fare e ricevere con amore quei piccoli gesti che fatti con semplicità riscaldano il cuore.

Secondo Silvia “nel perderti nella profondità dell’altro l’unico rischio è quello di ritrovare sé stessi. Per questo Servizio Civile significa imparare a prendersi cura dell’altro, come di una pianta che ha bisogno di qualcuno che la annaffi, la poti, la protegga dalle intemperie per poter un giorno, con i suoi rami, raggiungere l’immensità del cielo e far sbocciare fiori bellissimi”.

Per Matteo fare Servizio Civile significa “mettersi in discussione, camminare, vivere e trovarsi arricchiti dell’altro che incontri”.

Per Valeria la parola chiave per descrivere il Servizio Civile è “metamorfosi”, “proprio come quella delle farfalle che da bruchi diventano farfalle e spiccano insieme il volo”.

Cinzia ha trovato nel Servizio Civile “un accrescimento morale immenso che farà e fa di me “una grande donna” ogni volta che ne parlo o parlerò in un mio futuro a venire”.

Possono presentare domanda i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

La domanda dovrà essere effettuta su https://domandaonline.serviziocivile.it/ con accesso esclusivamente tramite SPID entro il 26 gennaio alle ore 14.

Il nome del progetto è “Mettiti in gioco 2022” e il codice progetto è PTCSU0005021012944NMTX.

La sede del progetto è: Associazione Murialdo Viterbo ODV – viale Armando Diaz 25.

Per info puoi chiamare Diana Dimonte al 3471508238.

Associazione Murialdo Viterbo – OdV