NewTuscia – VITERBO – Da questa mattina, continua a girare imperterrita su alcune testate locali la notizia di un blitz dei Carabinieri al Centro Federale di Viterbo, nella giornata di venerdì 21 gennaio, per un controllo a tappeto dei green pass a clienti e dipendenti. Queste le dichiarazioni del direttore del Centro, Fabrizio Frascella: “In qualità di direttore dell’impianto, ho il dovere di smentire quanto riportato in questa mattinata da terze parti: i controlli ci sono stati, ma in passato, per 3 volte. Non abbiamo nulla da nascondere e abbiamo sempre collaborato con le forze dell’ordine, con le quali lavoriamo per garantire la massima sicurezza all’interno dell’impianto. Ieri non è assolutamente avvenuto alcun controllo.”