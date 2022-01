La Domus Mulieris torna in campo a Roma

NewTuscia – VITERBO – E’ trascorso ormai un mese dall’ultimo impegno ufficiale della Domus Mulieris, coinciso con la bellissima ma sfortunata prestazione esterna contro Roseto. Quel match, l’ultimo del 2021, doveva precedere una breve sosta per le festività natalizie che, invece, per colpa del Covid ha portato le ragazze gialloblù a stare lontane dal parquet di gioco per 4 lunghissime settimane.

Ora finalmente l’emergenza è passata e, in questa domenica, si tornerà a fare sul serio con la trasferta contro Elite Roma valida per la quinta giornata di ritorno della fase preliminare nel campionato di serie B. Durante questo periodo le avversarie della Domus Mulieris hanno regolarmente giocato e questa differenza potrebbe avere il suo peso: “Purtroppo veniamo da un periodo complicato – conferma coach Carlo Scaramuccia – e non è solo una questione di partite rinviate. Ci sono mancati anche gli allenamenti e tutta quella convinzione e quei progressi che si erano visti subito prima della sosta, quando abbiamo sfiorato la vittoria contro la capolista Roseto. Inutile però piangersi addosso, meglio rimboccarsi le maniche e riprendere il cammino, in previsione di una seconda fase che ci vedrà impegnate nella Poule Salvezza per confermare il nostro posto in serie B”.

Proprio per questo sarà importante cercare di agguantare i due punti contro Elite, rivale diretta che le ragazze viterbesi ritroveranno con ogni probabilità anche nella seconda fase. La gara di andata regalò la prima vittoria stagionale alla Domus Mulieris, capace di fare corsa di testa per quaranta minuti e di resistere a tutti i tentativi di rimonta delle avversarie.

Per la gara di questa domenica tornerà a disposizione Joana Valtcheva ma sarà sicuramente fuori Schembari, alle prese con un infortunio al ginocchio, e dovrebbe mancare anche Bertollini. La sfida contro Elite darà il via ad un autentico tour de force per i colori gialloblù: già il giorno successivo, lunedì 24, molte delle ragazze che compongono il gruppo della prima squadra saranno poi impegnate con l’under 19 contro il Basket Roma, mercoledì 26 ci sarà il recupero della gara casalinga di serie B contro Campobasso, domenica 30 la trasferta a Frascati, sempre per la serie B, e lunedì 31 la gara casalinga dell’under 19, ancora contro Frascati.

Palla a due in programma alle 18 e direzione di gara che sarà affidata ai signori Alessandro Cicerchia di Palestrina (RM) e Luca Hegedus di Roma.