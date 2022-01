Istituto “Paolo Savi”, parte il percorso quadriennale

Dall’anno scolastico 2022.2023, i nuovi iscritti all’Istituto “P. Savi” di Viterbo, potranno optare per il nuovo percorso quadriennale Sistemi Informativi Aziendali: unico nel Lazio e fra i pochissimi in Italia.



Si tratta di una sperimentazione, approvata dal Ministero dell’Istruzione, che permette di conseguire il diploma tecnico Amministrazione Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi Aziendali in quattro anni anziché cinque.

Una grande opportunità per gli studenti che in questo modo vengono ad essere allineati con gli allievi di tutte le scuole europee.

Il curricolo di studi prevede maggiore spazio per le discipline tecnico scientifiche, le cosiddette STEM, in particolare sarà potenziato lo studio dell’informatica. Le tematiche della transizione ecologica e digitale saranno approfondite con riguardo alla green economy, per diplomare giovani capaci di gestire aziende in campo internazionale, innovative e sostenibili.

Gli interessati, all’atto dell’iscrizione, devono scegliere il percorso Amministrazione Finanza e Marketing, sarà poi cura della scuola contattarli per sapere se desiderano effettuare la sperimentazione quadriennale.

Lunedì 24 gennaio, alle ore 17:00 si terrà un OPEN DAY online in cui verranno date informazioni dettagliate sul quadro orario e su come la sperimentazione verrà effettuata.

Gli interessati potranno partecipare su prenotazione (visita il sito della scuola).

Istituto Paolo Savi Viterbo