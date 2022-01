NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Giustizia climatica e impatto su ambiente, salute e clima prodotto dal trasporto aereo.

Se ne parla con la dottoressa Antonella Litta nel KauzPod ovvero il podcast di giustizia climatica.

Kauzpod è parte del progetto KAUZ – laboratorio per il cambiamento climatico, relazioni lavorative e futuro. Il progetto nasce dalla collaborazione tra organizzazioni austriache, tedesche, italiane e croate ed è finanziato dall’Unione Europea.

In questo podcast, la giornalista Rossana Mauri intervista la dottoressa Litta, medico, referente e coordinatrice, da oltre 15 anni. per l’Associazione medici per l’ambiente- ISDE, del gruppo di studio sul tema: “Il trasporto aereo come fattore di inquinamento ambientale e rischio per la salute”.

Nella conversazione, tra domande e risposte, si ragiona anche degli attuali stili di vita, che se solidali, in ogni nostra azione quotidiana, individuale e collettiva, come anche nella scelta delle modalità di viaggiare- in particolare del viaggiare in aereo- hanno effetti sul presente e si proiettano nel futuro.

Nel podcast si si approfondiscono le cause che hanno portato alla attuale crisi globale, economica, sociale, culturale, ambientale e da ultimo anche sanitaria, come l’attuale pandemia da Sars-Cov2- Covid19 ha ben evidenziato.

Si racconta anche di esperienze in Italia, locali e vincenti, di opposizione all’ampliamento di aeroporti e alla costruzione di nuovi.

Il podcast propone alla riflessione, al comune sentire, anche concrete alternative incentrate sulla solidarietà e la sostenibilità che possono fare la differenza e contrastare la grave emergenza planetaria determinata dai cambiamenti climatici.

Argomenti, riflessioni e considerazioni che trovano un’ampia disamina nel testo, citato nel podcast, “Pulire l’aria. La vergogna di volare”, edito dalla Libreria Editrice Fiorentina (richiedibile all’editore: Via de’Pucci 4, 50122 Firenze, tel.055579921, www.lef.firenze.it, editrice@lef.firenze.it,

www.facebook.com/libreria.editricefiorentina, volume composto da 163 pagine, costo 20.00 euro) .

Allora buon ascolto al link https://kauzpod.podigee.io/8-pulire-laria

ISDE-Viterbo