Il buon pareggio a Cesena della “nuova” Viterbese

Maurizio Fiorani

NewTuscia-CESENA- La Viterbese del nuovo corso, uscita dal mercato di gennaio notevolmente rafforzata dopo una gara tutto cuore e grinta, esce indenne

dalla difficile trasferta sul campo del Cesena. La squadra di Punzi con i nuovi innesti inserito a partita in corso ha tenuto bene il campo con una

condotta di gara molto accorta, nella ripresa hanno fatto ingresso in campo l’attaccante Bianchimano per Volpe, il neo acquisto proveniente dal Perugia,

con la sua fisicità, ha dato filo da torcere ai difensori bianconeri, negli ultimi minuti di gara è sono entrati in campo anche Ricci e Semenzato che

hanno dato sostanza alla difesa ed al centrocampo gialloblù.

Mr. Francesco Punzi, la sua Viterbese esce indenne da Cesena

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

CESENA: Nardi, Candela,Gonnelli, Ciofi, Favale, Staffe’, Brambilla, Missiroli, Caturano, Pierini, Bortolini

A disposizione di Mr. William Viali: Galassi, Benedettini, Rigoni, Ardizzone,Berti,Pogliano Shpend,Lippi, Tonin

VITERBESE: Fumagalli, Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli, Urso,Calcagni, Iuliano, Adopo, Volpicelli, Volpe, Alberico

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Daga, Bisogno, Fracassini,Ricci, Simonelli,Bianchimano,Foglia, semenzato

Arbitro: Marco Monaldi di Macerata

Assistenti: Michele Somma di Castellammare di Stabia e Nicola Tinello di Rovigo

Quarto Uomo: Raimondo Borrello di Arezzo

CRONACA DELLA PARTITA

Al 7° del primo tempo i padroni di casa del Cesena si sono resi pericolosi con una bella azione combinata tra Caturano e Staffè. Un cross di Caturano per Staffè, seguito da un colpo di testa di quest’ultimo e grande parata del portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 9° il Cesena insiste ancora con conclusioni in mischia in area, prima di Pierini e poi di Bertolussi con risposta del portiere della Viterbese Fumagalli che risponde alla grande con due interventi prodigiosi.

Al 12° del primo tempo, ancora in evidenza, il portiere della Viterbese Fumagalli respinge una staffilata dai 20m di Favale.

Al 18° la Viterbese risponde con una bella azione pericolosa, con un colpo di testa del centrocampista Adopo e parata del portiere Nardi del Cesena.

Al 25° sempre della prima frazione di gioco Volpe serve Adopo, ma la sua conclusione si perde fuori dai pali.

Al 34° il centrocampista Iuliano della Viterbese prova dai 25m, ma il suo tiro si perde alto sopra la traversa.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di parità a reti inviolate.

Nella ripresa Mr.Viali del Cesena cerca di rivoluzionare il centrocampo con degli innesti: escono Missiroli e Brambilla per Ardizzone e Ilari.

Al 61° La Viterbese va vicina al vantaggio con Volpe l’attaccante gialloblù, la sua conclusione viene parata in due tempi dal portiere del Cesena Nardi.

Al 63° è la volta di Bianchimano, subentrato poco prima al posto di Volpe, ma la conclusione del neo acquisto della Viterbese impegna il portiere Nardi del Cesena.

All’80° la Viterbese si rende pericolosa in attacco con Calcagni, ma la sua conclusione viene deviata in corner da un difensore del Cesena.

Al 90° Il Cesena spreca una buona occasione con Ilari che da buona posizione manda fuori dai pali.

La partita termina con il risultato di parità molto prezioso per la Viterbese in chiave salvezza.

Foto di repertorio

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA DI RITORNO

CESENA-VITERBESE 0-0

PESCARA-MONTEVARCHI 4-2

MODENA-FERMANA 1-0

REGGIANA-PISTOIESE 3-1

V.ENTELLA-GUBBIO 4-0

VIS-PESARO-TERAMO 0-2

PONTEDERA-ANCONA-MATELICA 0-4

GROSSETO-CARRARESE SI GIOCA DOMANI DOMENICA 23-01-2022

OLBIA-CARRARESE SI GIOCA DOMANI DOMENICA 23-01-2022

SIENA-IMOLESE SI GIOCA DOMANI DOMENICA 23-01-2022

CLASSIFICA

REGGIANA 48

MODENA 48

CESENA 40

V.ENTELLA 33

PESCARA 32

ANCONA-MATELICA 32

GUBBIO 29

VJS PESARO 27

LUCCHESE 26

CARRARESE 26

OLBIA 25

PONTEDERA 24

TERMAO 22

FERMANA 21

MONTEVARCHI 21

IMOLESE 19

PISTOIESE 16

VITERBESE 15

GROSSETO 14