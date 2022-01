Vitorchiano, Fusco: «Richiesta di consiglio straordinario su misure Covid»

NewTuscia – VITORCHIANO – Emergenza Covid, salgono i contagi e sale anche la preoccupazione della cittadinanza: la morsa del virus ancora non allenta e le amministrazioni locali sono nuovamente chiamate a scendere in prima linea nel porre un argine al dilagare dell’infezione, sulla scia delle norme nazionali.

Per tale motivo, per tenere alta l’attenzione, e portare anche un fattivo contributo all’attività comunale a sostegno della cittadinanza, con i consiglieri Lucia Olivieri, Alessio Marzo e Claudio Centola abbiamo inoltrato una richiesta urgente per un consiglio comunale straordinario in cui chiediamo al Sindaco di riferire sulle “procedure e sulle misure poste in essere in riferimento all’emergenza Covid, considerati anche i contagi presso le scuole del comune di Vitorchiano”.



. Umberto Fusco

Consigliere comunale Vitorchiano