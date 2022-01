Luca Profili: “A me non interessa essere simpatico ma fare…”

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Come ho detto spesso, io non ho il dono del compromesso, non ho la capacità di tenermi dentro le cose. In queste ultime ore molte persone mi hanno detto “Bagnoregio è un paese che sta antipatico”. Non lo so se è realmente così ma so che facciamo le cose e per coloro che sono abituati alla palude, alle cose che vengono dette e li si fermano, il fatto del successo di questi anni possa dare fastidio. Per me essere grandi vuol dire avere la capacità di esserlo senza bisogno di spegnere la luce degli altri. A me non importa essere simpatico, a me interessa fare. Andiamo avanti, con più forza e determinazione”.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio