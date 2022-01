La Viterbese del presidente Romano mette a segno importanti colpi di mercato

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO – La Viterbese del nuovo corso che è uscita fuori dal mercato invernale condotto dal nuovo D.S Mariano Fernandez ha portato una ventata di novità in casa gialloblù: alla corte di Mr. Francesco Punzi sono arrivati in sequenza dei nuovi acquisti, si tratta di giocatori esperti e navigati

che hanno calcato per molti anni i difficili campi della Serie C con risultati lusinghieri.

Il Presidente Marco Arturo Romano, dopo le polemiche con la stampa e la tifoseria gialloblù molto delusa per l’andamento della squadra nel girone d’andata,

ha provveduto a fare una campagna acquisti nel mercato di gennaio di tutto rispetto, con il fermo intento di voler raggiungere la salvezza a tutti i costi.

In gialloblù sono arrivati rinforzi importanti come il portiere Ermanno Fumagalli, classe 1982, già in forza al Seregno, formazione lombarda che milita nel Campionato di Serie C Girone A e nella scorsa stagione in forza al Foggia nel girone C della Serie C. Anche il reparto difensivo della Viterbese, che nel girone d’andata ha subito ben 33 reti, è stato notevolmente rafforzato con l’arrivo di due difensori esperti quali Luca Ricci, classe 1989 (che nel girone d’andata ha militato nella Pistoiese), e del nuovo acquisto Daniel Semenzato, difensore, proveniente dal Bari, attuale capolista del girone meridionale.

Anche il reparto offensivo inerente agli attaccanti ha visto un arrivo importante, un vero colpo di mercato del D.S Mariano Fernandez, alla corte gialloblù è arrivato il forte attaccante Andrea Bianchimano dal Perugia, dal fisico possente, che andrà a rinforzare l’attacco gialloblù, reduce da ben tre pareggi consecutivi a reti inviolate con Montevarchi in trasferta ed i pari interni con la Carrarese e Fermana, che hanno fermato la corsa dei gialloblù verso la salvezza.

Potrebbe esserci ancora un movimento in entrata per quanto riguarda il reparto del centrocampo forse con un gradito ritorno in maglia gialloblù di un giocatore molto apprezzato dalla tifoseria.

Sul fronte partenze in casa Viterbese ci sono il portiere Riccardo Daga, classe 2000, che è stato dato in prestito al Lanusei, formazione sarda militante in serie D Girone G; il giovane centrocampista Zanon, che è stato ceduto in prestito al Giugliano, formazione campana che milita in Serie D girone G e che è attualmente prima in classifica, mentre sia il giovane difensore Ricchi, classe 2000, che il difensore olandese Junior Vand Der Velden, classe 1998, hanno rescisso il contratto che li legava al club di Via della Palazzina.

E’ molto probabile che ci saranno altre partenze come l’attaccante Octavio Mendes Murilo seguito con interesse dalla Triestina, formazione nel girone A della Serie C, oltre al giovane attaccante Edoardo Tassi, classe 1998, che in questa stagione ha avuto poco spazio ma che che ha avuto un certo interessamento da parte di club come la Fermana e la Vibonese.

Una sala arrivi e partenze molto affollata ed in continua evoluzione quella della Viterbese che riprenderà il campionato dopo la sosta delle feste natalizie ed a causa dello slittamento della ripresa del campionato a casa della pandemia da Covid 19 che ha colpito molti Club con molti contagi.

La Viterbese sabato pomeriggio sarà impegnata nella difficile trasferta di Cesena, attuale terza in classifica, che all’andata si impose di misura 1-0 sulla Viterbese grazie ad una rete di Caturano nel finale in contropiede in una partita dove i gialloblù hanno molto da recriminare viste le numerose occasioni da rete fallite sul risultato di parità da parte di Capanni e di Murilo.

Una gara quasi proibitiva per i gialloblù che devono fare risultato per cercare di muovere la classifica piuttosto preoccupante.