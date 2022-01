La Maury’s Com Cavi Tuscania torna in campo nel big match con Lecce

NewTuscia – TUSCANIA – A quasi un mese di distanza dalla netta vittoria con Sabaudia, torna finalmente in campo la Maury’s Com Cavi Tuscania impegnata domani alle 20,30 a Montefiascone contro Aurispa Libellula Lecce, incontro valido comeanticipo della terza di ritorno del girone blu della Serie A3 Credem Banca.

All’andata finì 3/2 per i salentini che dopo essere stati per due volte in svantaggio riuscirono ad aggiudicarsi l’incontro al tie-break.

Dopo aver chiuso il girone di andata con 27 punti al primo posto assieme a Aversa e Tuscania, la squadra pugliese è andata a cogliere un’importante vittoria in trasferta a Palmi (2/3) per poi ripetersi in casa a spese della Shedirpharma Massa Lubrense (3/0). Vittorie che la attestano al secondo posto ad un punto dalla capolista Wow Green House Aversa 33, e a due di vantaggio da Sistemia Aci Castello 30, seguita a sua volta da OmiFer Palmi 28, Maury’s Com Cavi Tuscania 27 e Leo Shoes Casarano 26, con queste ultime che hanno però due gare in meno.

“Lecce è una delle squadre più in forma del momento -è il commento di coach Sandro Passaro– viene da una serie importante di vittorie e fa della fase break il suo punto di forza. Sappiamo benissimo che contro di loro bisogna essere pazienti e preparati a scambi lunghi. In questo periodo abbiamo giocato poco ma abbiamo avuto modo di allenarci bene per affrontare al massimo le prossime sfide”.

Probabile formazione degli ospiti: Kindgard in regia con Casaro in diagonale, centrali Maccarone, Rau e Fortes che si alternano, Vinti e Corrado in posto quattro, Cappio libero.

Ad arbitrare l’incontro saranno i signori Alessandro Oranelli e Deborah Proietti

Si gioca alle 20,30, diretta Legavolley.tv