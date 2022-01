Formello, Capolei (FI): “Complimenti al Comune per il progetto di regolarizzazione edilizia approvato”

NewTuscia – FORMELLO – “Voglio fare i complimenti al Comune di Formello, e in particolare all’assessorato all’Urbanistica guidato da Lorenzo Francucci, per il progetto di rilancio e sviluppo della città approvato nei giorni scorsi, in merito al tema delle procedure di condono edilizio avviate e, allo stato attuale, ancora inevase. Il taglio della burocrazia e le agevolazioni proposte permetteranno ai cittadini in difficoltà economica di regolarizzare finalmente la propria abitazione, che è un bene primario. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo. Inoltre è importante sottolineare che la conclusione di queste pratiche produrrà ingenti entrate nelle casse del Comune”.



Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.