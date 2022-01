Active Network Futsal, lo Sporting Sala Consilina apre il girone di ritorno

NewTuscia – VITERBO – Comincia il girone di ritorno per l’Active Network Futsal, campione d’inverno. Al Palacus, alle ore 16.00, arriva lo Sporting Sala Consilina.



Ecco le parole di Mister David ceppi, alla vigilia del match: ”E’ una squadra che ha cambiato molto dal girone di andata. Trovo che si sia migliorata moltissimo, in quanto a rosa, al momento la considero inferiore solamente a Ecocity e Pomezia perchè ha acquisito giocatori di grande esperienza e spessore: è tra le prime quattro forze del campionato”.



Per i viterbesi un’assenza importante: ”Sarà una gara difficile anche perchè al momento noi siamo primi in classifica, quindi, tutte le squadre verranno con l’obiettivo di fare risultato perchè contro i primi ci si mette sempre qualche energia in più. Inoltre abbiamo Romano squalificato e Lepadatu non al pieno della forma già da qualche partita”.



”Però veniamo da un periodo estremamente positivo – continua il tecnico perugino – e chi sarà della partita sta bene fisicamente: cercheremo di mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali per opporci ai nostri avversari. Giochiamo in casa quindi possiamo fare affidamento su un campo che conosciamo bene: il coefficiente è molto alto quindi dobbiamo affrontare il match con serenità, attenzione ed equilibrio, ma per fare risultato dobbiamo giocare una delle nostre migliori partite”.