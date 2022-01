Pensioni di invalidità e ISEE: l’Inps ammette l’errore e corregge

Aggiornamento dell’ultim’ora: la risposta dell’INPS all’In terpello della FISH di cui si parla qui di seguito è stata molto rap ida, rassicurando la Federazione di avere individuato e risolto la causa de lle criticità che portavano a ricomprendere in Isee gli importi dovu ti a titolo di maggiorazione sociale e di avere già avviato le proce dure per rimediare alla situazione.

Come preannunciato dal presidente della Federazione Vincenzo Falabella, la FISH ha inviato un Interpello urgente al Ministero del Lavoro e delle Politiche So ciali, nonché all’INPS e all’Agenzia delle Entrate, in riferimento a quanto denunciato in questi giorni a seguito delle segnalazion i provenienti da numerose famiglie di persone con disabilità, che ha nno visto conteggiare quale reddito nel proprio ISEE (Indicatore della Situ azione Economica Equivalente) gli aumenti delle pensioni di invalidità e conseguenti alla Sentenza n. 152, prodotta nel 2020 dalla Corte Costituzionale.

« Come noto – si legge tra l’altro nell’Interpello diretto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali -, la Legge 26 maggio 2016 n. 89, emanata a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato, ed in part icolare la 838, la 841 ed 842 del 2016, aveva introdotto un articolo che sp ecificava come dal reddito disponibile andavano esclusi i trattamenti eroga ti da Amministrazioni Pubbliche in ragione di una condizione di disabilità grave;»

Partendo dunque da questo assunto, ritenendo cioè che quegli aumenti delle pensioni di invalidità non dovevano assolutamente rientrare nel calc olo dell’ISEE, la FISH si era subito attivata, chiedendo in tal senso un chiarimento in tal senso al Ministero interpellato, per rimediare a una situazione che stava creando notevoli disagi a tante famiglie di persone c on disabilità.

Sulla questione, ricordiamo, il presidente Falabella si era espresso da subito con chiarezza, ritenendo «inaccettabile togliere in altro modo quello ch e una Sentenza della Consulta ha stabilito due anni fa, di dare».