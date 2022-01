Il Gladiatore Giustiniani torna a Bassano Romano“100 opere tornano a casa” : sabato 22 gennaio 2022, conferenza stampa​ alle ore 11:00 a Villa Giustiniani Nell’ambito del progetto “100 opere tornano a casa”, il gruppo scultoreo del Gladiatore ritorna dai depositi del Parco Archeologico di Ostia antica a Villa Giustiniani a Bassano Romano, il luogo in cui in passato era stato esposto. La conferenza stampa di presentazione si terrà sabato 22 gennaio 2022, alle ore 11:00, a Villa Giustiniani a Bassano Romano (VT). L’iniziativa rientra nel progetto “100 opere tornano a casa” presentato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, a dicembre scorso a Palazzo Barberini, per dare visibilità alle opere custodite nei depositi dei luoghi d’arte.



Alla presentazione interverranno: Emanuele Maggi, Sindaco di Bassano Romano; Danilo Ottaviani, Vicecomandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale; Federica Zalabra, Direttrice di Villa Giustiniani; Alessandro D’Alessio, Direttore del Parco archeologico di Ostia Antica. I cineoperatori e giornalisti interessati sono pregati di accreditarsi alla seguente mail accreditistampa@beniculturali.it Per accedere a Villa Giustiniani è necessario il super green pass.