Operazione di Carabinieri antidroga: il plauso del Sindaco Orlando

NewTuscia – PALERMO – “Esprimo grande apprezzamento per l’operazione dei Carabinieri di Carini che hanno smantellato, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti ramificata in molte zone della provincia palermitana e anche nel Nord Italia. Ancora una volta questa operazione conferma l’importante presenza dello Stato sul territorio e la tempestiva azione di contrasto contro chi prova ad inquinarlo vendendo dolore e morte” è quanto ha dichiarato il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, relativamente all’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Carini che questa mattina hanno dato esecuzione, a Carini, Palermo, Isola delle Femmine, Capaci, Terrasini, Borgetto, Enna e Finale Emilia (MO), ad un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 22 soggetti in ordine alle ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.