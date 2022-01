Monsignor Suetta lancia il Festival cristiano contro il Festival della blasfemia di Amadeus

che la qualità delle 24 canzoni degli artisti in gara è elevatissima.

3, 4 e 5 febbraio 2022, nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione di Sanremo, proseguono senza sosta. I lavori per l’avvio della Prima Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it , che si terrà a Sanremo, nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30, nei giorniproseguono senza sosta.

Il Festival ha ottenuto anche il Patrocinio del Comune di Sanremo e si prefigge l’intento di diffondere e far conoscere, in modo più approfondito, la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.

L’Ufficio Stampa è affidato al giornalista Biagio Maimone.

Tra gli ospiti della manifestazione vi sarà Vittorio Sgarbi, che, sul palco dell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione, venerdì 4 febbraio 2022, offrirà una lettura critica della canzone di ispirazione cristiana, per evidenziarne le peculiarità che la caratterizzano come forma d’arte. Tra gli ospiti si leggono: Padre Luca Arzenton, i Kantiere Kairòs, Max de Palma, Sefora Orefice, Don Michele Madonna, Diolovuole Band, Don Lino – Don Pasqualino di Dio, Bruno e Basta, Don Beppe – D-Beppe.

La giuria di qualità è presieduta da Gianni Testa. Il quotidiano Sanremonews attribuirà un Premio Stampa.



La coreografa e danzatrice Ilaria Sambucci, poliedrica artista partenopea, che ha partecipato nel prestigioso corpo di ballo della 71esima Edizione del Festival di Sanremo, danzando, nel Teatro Ariston, al fianco di Fiorello e di Amadeus, ballerà la sigla ufficiale del Festival scritta dal Cantautore Fabrizio Venturi, il quale ha affermato: “Come ho sempre dichiarato, sono fermamente convinto del fatto che la musica abbia anche una missione educativa e migliorativa della realtà, soprattutto in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi valori umani, così importanti per vivere in modo dignitoso, ancor più in questo tempo doloroso, perché pervaso dalla pandemia”.

Alcuni link: