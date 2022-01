Ex-concesse; Alessandri: “Ok accordo quadro da 251 mln euro per acquisto 35 nuovi treni”

NewTuscia – ROMA – “Firmato oggi l’accordo quadro, dal valore complessivo di 251 milioni di euro, che permetterà l’acquisto di 35 nuovi treni. Contestualmente la Regione Lazio ha siglato anche il primo contratto applicativo, dal valore di 100 milioni, grazie al quale sono stati già acquistati i primi 11 mezzi (5 per la Roma-Lido e 6 per la Roma-Viterbo). Si tratta di una fase propedeutica al patto vincolante di acquisto che sarà siglato nei prossimi giorni.

Un altro impegno mantenuto da parte dell’amministrazione Zingaretti, ma soprattutto un fatto storico che ci aiuterà nella gestione della Roma-Lido e della Roma-Viterbo, due infrastrutture che ogni giorno sono al servizio di migliaia di cittadini del Lazio e non solo. In questi mesi perdurerà la fase di affiancamento e di formazione, tra le aziende coinvolte, al fine di permettere lo scambio delle reciproche competenze e di vagliare al contempo ogni modalità utile ad offrire un servizio che, nei prossimi mesi, intendiamo migliorare in maniera evidente e nel lungo periodo, anche attraverso il graduale arrivo di nuovi mezzi, trasformare in un trasporto pubblico all’altezza delle aspettative di cittadini e turisti e degli standard che da sempre avrebbe meritato”.

Così in una nota l’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri.