Battistoni: “Buon lavoro a Tomarelli, saprà accompagnare fase di grandi sfide”

NewTuscia – ROMA – Congratulazioni a Claudio Tomarelli per la riconferma a Segretario della Fai Cisl regionale del Lazio. La sua grande esperienza, acquisita sul campo negli anni, permetterà al sindacato di interpretare i bisogni di tutti i lavoratori del Lazio.

Claudio è la persona giusta per accompagnare questa fase di grandi sfide che attenderanno il comparto agricolo. Dall’utilizzo dei fondi Pnrr a quelli della nuova PAC, passando per gli investimenti nel settore irriguo e la salvaguardia del territorio. Non dimenticandoci del mondo BIO, che nel Lazio vanta una superficie agricola coltivata che va oltre il 26%, di netto superiore alla media nazionale.

La sinergia tra lavoratrici, lavoratori e il mondo delle imprese è per l’agricoltura un punto fondamentale; solo insieme si potranno raggiungere gli obiettivi che ci siamo fissati, ovvero quello della crescita, dello sviluppo, della sostenibilità e della sicurezza sul lavoro.

Al segretario Tomarelli, i miei migliori auguri di buon lavoro.

Sen. Francesco Battistoni