Autostrada chiusa tra Orte e Ponzano Romano a causa di un incidente

NewTuscia – ORTE – Chiuso il tratto di autostrada tra Orte e Ponzano Romano a causa della perdita del carico da parte di un camion che questa mattina in direzione Roma, trasportava altri veicoli, tra cui un furgone.

A causa di un incidente intorno al chilometro 503, il mezzo avrebbe sbandato perdendo due dei veicoli di cui era costituito il suo carico che sarebbero andati in mezzo alla strada. La chiusura del tratto con uscita obbligata per Orte per chi proviene da Firenze, è stata disposta per permetterne il recupero da parte del personale di Autostrade per l’Italia.

“All’uscita di Orte, tutti i veicoli vengono fermati e deviati sul percorso alternativo della superstrada Orte – Viterbo, e successivamente della statale 2 Cassia seguendo poi le indicazioni per il Grande raccordo anulare di Roma”.

Si segnalano code di circa 5 chilometri diminuzione.