Università delle Tre Età. Diretta streaming ore 17,30 con il direttore del museo civico Matteo Zagarola

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Oggi l’ Università delle Tre Età propone Archeologia ed antichità’ romane “Le forme di governo delle antichità ed il loro sviluppo” in diretta streaming alle ore 17,30 con il direttore del museo civico Matteo Zagarola.

Gli studi e le attività del Museo Civico svelano il così detto “dietro le quinte”, cioè tutto il lavoro degli archeologi, dalla scoperta del reperto all’allestimento museale.

Per il periodo che stiamo vivendo, il comune di Orte, con l’assessore Filippo Gianfermo, in collaborazione con l’Universita delle Tre Età ed il Museo Civico e con le associazioni di promozione turistico-culturale di Orte stanno approntando un programma con momenti di cultura, per avvicinare i cittadini a queste tematiche delle radici culturali dei nostri territori.

In particolare con queste iniziative l’Universita delle Tre Età si prefigge di avvicinare i cittadini alle bellezze del nostro territorio, affinché possano loro stessi diventare promotori domani di quella cultura della quale oggi più che mai abbiamo bisogno per risollevare il futuro del nostro paese e aumentare l’ offerta turistica.