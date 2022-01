Vetralle Futura: aree per il fotovoltaico, delibera superficiale e che non tutela i principi costituzionali

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa soluzione innanzitutto va contro le norme del Codice della strada, il quale prescrive per strade di questo tipo il mantenimento di un’area di rispetto, non edificata né trasformata, di almeno 50 metri su entrambi i lati del tracciato. Quindi, l’area designata crea rischi per la sicurezza, dal momento che i riflessi di sole e luci sui pannelli possono causare fastidio a chi guida, con tutte le conseguenze facilmente prevedibili. Infine, lo spirito che regola la localizzazione degli impianti fotovoltaici è quello di porli lontano dalla visuale stradale, laddove risultino meno visibili. Si immagini allora l’impatto sulle visuali di una striscia che corre per 300 metri lungo la superstrada a destra e a sinistra.

Ci sembra chiaro, invece, che agendo in questo modo l’attuale amministrazione comunale intenda. Infatti, l’area indicata come idonea è complessa, attraversata da fossati e con la presenza di ostacoli che impedirebbero la realizzazione delle suddette strutture. Fermo restando che si possa condividere una posizione di contrarietà riguardo alla presenza di impianti fotovoltaici in terreni agricoli,, anche perché così facendo si va contro l’obiettivo del 50% di energia rinnovabile da raggiungere entro il 2030. Se da un lato è assolutamente valido il principio della tutela ambientale intesa come preservazione del paesaggio agricolo e della destinazione agricola, altrettanto lo è la tutela ambientale sotto forma di sostenibilità energetica. Senza dimenticare il costo in bolletta che, senza fonti alternative italiane, saremmo tutti costretti a sopportare, e che le attività produttive che utilizzano energia elettrica sono pressoché divenute insostenibili e non competitive sul mercato.