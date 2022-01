Vetralla. Poche le postazioni per la raccolta degli abiti usati: sacchetti e capi sparsi a terra

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo da Gennaro Giardino.

La generosità è troppa o qualcosa non funziona? I cittadini sono chiamati a deporre vestiti, cappotti, maglioni, scarpe ecc. nei diversi raccoglitori bianchi. Ma la corsa a sbarazzarsi di tutto ciò che è superfluo e che può essere di prima necessità per tante persone che non hanno la possibilità è eccessiva? No, i contenitori bianchi sono stracolmi di prodotti depositati già dalle prime ore del mattino (vds foto), poche le postazioni e la frequenza di passaggi per svuotarli dall’azienda preposta al servizio.