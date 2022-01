Dado è grande, grosso, vaccinato e al Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Il celebre comico che arrotola le maniche prima di raccontare le sue esilaranti verità approda al Teatro Caffeina di Viterbo con il suo nuovo spettacolo. I suoi testi, arguti e mai scontati, e le sue “canzoncine” sapranno assicurare al pubblico viterbese una serata di puro divertimento.

La riflessione, per un artista, è sempre sinonimo di creatività ed è per questo che il testo di questo spettacolo, come il titolo, è una sorta di reazione involontaria come se fosse un muscolo che non puoi comandare. La satira di costume è un elemento fondamentale per un comico, osservare il periodo storico e metterne in risalto i lati più paradossali.

La famosa frase “sei adulto e vaccinato”, che tradotta voleva significare “non hai più bisogno della mamma per scegliere, oggi assume un altro significato ed è tua mamma che ti dice: “vatti a fa il vaccino perché l’hanno detto in televisione, asintomatico che non sei altro”. Un uomo asintomatico per natura, quindi sano, ma che allo stesso tempo, suo malgrado, si ritrova ad essere potenzialmente malato.

Al centro dello spettacolo anche l’impreparazione digitale di intere generazioni che ancora non sanno pronunciare la parola “smart working”. L’aspetto più rassicurante è che l’uomo di cui si parla ha un grandissimo spirito di adattamento e riesce a galleggiare in un mare di insicurezze, pronto a ricreare in qualunque condizione le sue abitudini tendenti a dimenticare tutto ciò che non gli conviene.

Dado, in scena con la sua assistente vocale Carlotta, tra canzoncine e monologhi, racconta, dal suo punto di vista, il passato, il presente e il futuro di un uomo pronto a tutto per avere la sua libertà. Partendo proprio dalla libertà di infrangere le regole, sport che presto diventerà disciplina olimpionica.

DADO in GRANDE GROSSO E VACCINATO

di Dado, Emiliano Luccisano, Alessio Tagliento, Niccoló Innocenzi

regia di Dado

una produzione Lorenzo Paolucci

TEATRO CAFFEINA

Via Cavour 9, 01100 Viterbo

Spettacolo in data unica, sabato 29 gennaio 2022 alle ore 21

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA

l’ingresso alla sala è consentito ai soli possessori di Green Pass rafforzato con mascherina Ffp2