Civita Castellana. Tamponi antigenici, riparte il servizio alla farmacia comunale

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un servizio in più a disposizione dei cittadini. Da oggi, lunedì 17 gennaio, sarà nuovamente possibile effettuare tamponi antigenici prenotandoli attraverso la farmacia comunale di via Petrarca. Un servizio che non solo riparte, ma che viene anche ampliato – viste le esigenze dettate dall’emergenza pandemica – grazie alla collaborazione attivata dal Comune con il centro analisi Gruppo Ippocrate. Il servizio (che avrà il costo calmierato di quindici euro per gli adulti e di otto per minori) sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, esclusivamente su prenotazione da effettuare telefonicamente e preventivamente al numero della farmacia comunale 0761.514680.

L’acquisto del servizio dovrà perfezionarsi presso la farmacia comunale di via Petrarca (Cittadella della Salute). Successivamente, l’accettazione con tessera sanitaria e la somministrazione del test potranno essere effettuate presso l’adiacente Centro Ippocrate, il quale comunicherà l’esito dell’esame entro circa un’ora dall’avvenuto tampone. A seguire l’utente riceverà o una mail o un sms dalla Regione Lazio con il link da cui poter scaricare esito e – nel caso in cui necessario – certificato di green-pass.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il vicesindaco con deleghe alle Farmacie, Andrea Sebastiani – per essere riusciti, sebbene con un lieve ritardo, a trovare una soluzione che possa offrire ai cittadini sul nostro territorio un servizio così importante in un momento storico delicato e difficile”.